Лудогорец с нов изходящ трансфер

26 Август, 2025 10:29 611 0

  • мунир шуиар-
  • лудогорец-
  • футбол

Очаква се двата клуба да обявят сделката всеки момент.

Лудогорец с нов изходящ трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец е реализирал но силен изходящ трансфер, съобщава "Мач Телеграф". 14-кратните шампиони продадоха халфа Мунир Шуиар на първенеца на Мароко – Беркан. Очаква се двата клуба да обявят сделката всеки момент. Според отлично информирани източници в касата на Лудогорец ще влезе солидна сума от сделката, която може да набъбне още повече заради бонуси и процент при следващ трансфер на играча.

Мунир Шуиар се върна през юни в Лудогорец, след като игра като преотстъпен в швейцарския Цюрих. Френският халф дори записа мачове за "орлите" в предварителните кръгове на Шампионската лига и Лига Европа. Той бе титуляр срещу Шкендия в първия мач.

Това е пореден изходящ трансфер на 14-кратните шампиони. През януари тази година клубът реализира 16 милиона евро от продажбите на Руан Круз и Рик Джонатан, съответно в Ботафого и Талерес де Кордоба. Наскоро бе продаден и Якуб Пьотровски в Удинезе за близо 3 милиона евро.


