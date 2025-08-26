Лудогорец с нов изходящ трансфер

Лудогорец е реализирал но силен изходящ трансфер, съобщава "Мач Телеграф". 14-кратните шампиони продадоха халфа Мунир Шуиар на първенеца на Мароко – Беркан. Очаква се двата клуба да обявят сделката всеки момент. Според отлично информирани източници в касата на Лудогорец ще влезе солидна сума от сделката, която може да набъбне още повече заради бонуси и процент при следващ трансфер на играча.

Мунир Шуиар се върна през юни в Лудогорец, след като игра като преотстъпен в швейцарския Цюрих. Френският халф дори записа мачове за "орлите" в предварителните кръгове на Шампионската лига и Лига Европа. Той бе титуляр срещу Шкендия в първия мач.

Това е пореден изходящ трансфер на 14-кратните шампиони. През януари тази година клубът реализира 16 милиона евро от продажбите на Руан Круз и Рик Джонатан, съответно в Ботафого и Талерес де Кордоба. Наскоро бе продаден и Якуб Пьотровски в Удинезе за близо 3 милиона евро.