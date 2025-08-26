Новини
Унгарци отказаха 1,5 млн. евро от ЦСКА

26 Август, 2025 11:30 631 2

  • уйпещ-
  • андре дуарте-
  • цска-
  • футбол

27-годишният Дуарте е оценяван на 1 млн. евро

Унгарци отказаха 1,5 млн. евро от ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА удари на камък в опита си да привлече защитника на Уйпещ Андре Дуарте. Унгарските медии разкриха, че "червените" са предложили 1,5 млн. евро за португалския централен бранител. Дуарте не попадна в групата за двубоя срещу Залаегерсег през уикенда, но в крайна сметка от ръководството на Уйпещ решиха да откажат офертата.

Отсъствието на Дуарте в мача срещу Залаегерсег, спечелен с 4:1, предизвика редица спекулации, но от ръководството на Уйпещ побързаха да излязат с официално изявление, в което декларираха, че нямат намерение да продават един от най-добрите си футболисти.

Като причина беше изтъкнато, че толкова скоро преди края на трансферния прозорец би било твърде рисковано клубът да се раздели с ключов играч и да му търси заместник. Затова и "лилаво-белите" са отказали предложението на ЦСКА, въпреки че сумата от 1,5 млн. евро би била рекордна за изходящ трансфер в историята на клуба от Будапеща.

27-годишният Дуарте е оценяван на 1 млн. евро. Извън родината си той е играл в Румъния, Италия и Хърватия. Уйпещ го привлече от Осиек през 2024 година за 400 хил. евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МВР служител

    0 0 Отговор
    Пак глиста Ганчев се е обаждал да разяснява, че Папаз Доган пере пари на Ахмед Доган и Лукойл чрез ЦСКА и всякакви футболисти, работници, избягали от България мишки като Папазки и Стоичков, ще бъдат издирени и в следствието за показания за икономическа полиция

    12:20 26.08.2025

  • 2 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н. .!.

    12:59 26.08.2025

