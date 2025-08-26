Унгарци отказаха 1,5 млн. евро от ЦСКА

ЦСКА удари на камък в опита си да привлече защитника на Уйпещ Андре Дуарте. Унгарските медии разкриха, че "червените" са предложили 1,5 млн. евро за португалския централен бранител. Дуарте не попадна в групата за двубоя срещу Залаегерсег през уикенда, но в крайна сметка от ръководството на Уйпещ решиха да откажат офертата.

Отсъствието на Дуарте в мача срещу Залаегерсег, спечелен с 4:1, предизвика редица спекулации, но от ръководството на Уйпещ побързаха да излязат с официално изявление, в което декларираха, че нямат намерение да продават един от най-добрите си футболисти.

Като причина беше изтъкнато, че толкова скоро преди края на трансферния прозорец би било твърде рисковано клубът да се раздели с ключов играч и да му търси заместник. Затова и "лилаво-белите" са отказали предложението на ЦСКА, въпреки че сумата от 1,5 млн. евро би била рекордна за изходящ трансфер в историята на клуба от Будапеща.

27-годишният Дуарте е оценяван на 1 млн. евро. Извън родината си той е играл в Румъния, Италия и Хърватия. Уйпещ го привлече от Осиек през 2024 година за 400 хил. евро.