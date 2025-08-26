Новини
Мениджърът на Ливърпул: Не съм сигурен, че днес изобщо гледах футболен мач

26 Август, 2025 08:29 880 2

Всичко се свеждаше до статични положения и дълги извеждащи пасове

Мениджърът на Ливърпул: Не съм сигурен, че днес изобщо гледах футболен мач - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира драматичната победа на Ливърпул с 3:2 над Нюкасъл във втория кръг на Премиър лийг. Решаващият гол бе дело на 16-годишния Рио Нгумоа. Младокът замени Коди Гакпо в шестата минута на добавеното време и малко по-късно вкара първото си попадение в професионалния футбол.

„Не съм сигурен, че днес изобщо гледах футболен мач. Всичко се свеждаше до статични положения и дълги извеждащи пасове. Тактиката, за която говорих преди мача, нямаше голямо значение“, заяви мениджърът на Ливърпул.

„Но ми хареса как се държахме. Първият половин час, дори първите 45 минути, бяха много тежки, но отборът не се пречупи. Устояхме", сподели нидерландецът.

„Когато съперникът остана с десет души, можеше да се очаква, че това ще бъде голям плюс за нас. Но когато вратарят им изпълнява всяко статично положение, численото предимство почти не помага. Затова ни беше толкова трудно да удържим резултата при 2:0", обясни Слот.

Той нямаше как да не похвали специално автора на победното попадение Рио Нгумоа.

„Великолепен гол за 16-годишно момче. За възрастта си Рио завърши положението отлично. В съблекалнята някой каза, че е можел първо да овладее топката, но той е толкова уверен в себе си. За годините си завършва атаките отлично“, подчерта Слот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тото 5/35

    1 1 Отговор
    Прав е треньорът. Така нареченият мач си беше евтин спектакъл, а крайният резултат тотаджийски. За разсейване на зрителя английските рицари тази година са въвели всякакви допълнителни атракциони, като боди камера по съдията, микрофон, а първенството предварително се реди до минута.

    08:36 26.08.2025

  • 2 Келвин Кенди

    1 0 Отговор
    Английският футболен шампионат е заприличал на мюзикъл с актьори от плантацията за памук.

    08:39 26.08.2025

