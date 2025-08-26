Новини
Спорт »
Бг футбол »
Заляха Левски с предложения за куп играчи

Заляха Левски с предложения за куп играчи

26 Август, 2025 13:30 821 1

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски

На този етап обаче на „Герена“ не са очаровани от историята и изявите на хората, които им се предлагат

Заляха Левски с предложения за куп играчи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски е бил залят с визитки на играчи в последните дни, които изявявали желание да играят за тима. Дори се появиха информации, че „сините“ ще привлекат кадър, който досега се е подвизавал в първенството на Румъния, пише в днешния си брой в. „Мач Телеграф“.

На този етап обаче на „Герена“ не са очаровани от историята и изявите на хората, които им се предлагат. И затова в момента са пас.

Ситуацията може да се промени само, ако се получи оферта за Мустафа Сангара или Борислав Рупанов, на която не може да се откаже. На този етап обаче такава не е дошла. Нищо, че постоянно се говори как Сангаре е бил в полезрението на руски клубове, които са били готови да броят за него сериозни пари. Иначе той не крие, че иска да продължи кариерата си в Белгия, където първенството му харесвало и смятал, че може да се развие там. Засега обаче местните отбори не са проявили сериозен интерес към него.

Иначе за Рупанов се говореше, че е влязъл в полезрението на клубовете от Португалия, но трябвало да мине първо през втори отбор. А това едва ще помогне много на кариерата му, след като в момента има шанс да трупа доста по-сериозен опит в Левски.

Мнозина смятат, че на този етап селекцията на Левски ще приключи с привличането на Акрам Бурас, който вече се смята за сигурно ново попълнение на „сините“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Меси

    2 0 Отговор
    Сигурно са тия дето избягаха от Литекс

    13:41 26.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ