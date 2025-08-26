Селекционерът на Испания: Няма да подценим България

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте призова националния отбор да не подценява нито един съперник в предстоящите квалификации за Световното първенство. Европейският шампион стартира кампанията с гостуване на България на 4 септември в София, а три дни по-късно ще се изправи срещу Турция в Коня. Последният отбор в групата е Грузия.

„Не знам дали нашата група е най-трудната, но имаме много конкурентни съперници. Септември винаги е сложен месец за футболистите – някои още не са дебютирали, други са сменили клубове. Въпреки това нашият отбор е ненаситен и това ми дава спокойствие“, заяви Де ла Фуенте пред Националното радио на Испания.

Треньорът подчерта, че директно за финалите се класира само победителят, а вторият ще играе бараж. „Да печелиш е много трудно. Трябва да се чувстваме способни да се борим за световна титла и да имаме късмет да няма контузии“, добави той.

Испанският селекционер коментира и състава на отбора, посочвайки, че изборът на играчи винаги е предизвикателство. Той изтъкна младите таланти като Жоан Гарсия и Ламин Ямал, както и важните фигури като Алваро Мората и Карвахал, като посочи, че приоритет е здравето и формата на играчите за Световното първенство.

„Винаги следим около 60–70 футболисти и се стараем да имаме най-добрите възможности за всеки пост. Не е важно къде играят – важно е как се представят с националния отбор“, обясни Де ла Фуенте.

Испанският тим стартира официално подготовката с обявяването на списъка с повиканите футболисти на 29 август, като още в първия кръг Испания ще срещне България, след което ще се изправи срещу Турция и Грузия.