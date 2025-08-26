Новини
Антъни Гордън се извини публично на капитана на Ливърпул

26 Август, 2025 13:59

Освен на Ван Дайк, Гордън се извини и на своите съотборници

Футболистът на Нюкасъл – Антъни Гордън, поднесе публично извинения на капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк. Англичанинът извърши брутално нарушение срещу защитника на мърсисайдци в края на първото полувреме, за което получи директен червен картон.

Освен на Ван Дайк, Гордън се извини и на своите съотборници. В крайна сметка Лвиърпул спечели сблъсъка с 3:2 след драматичен край на „Сейнт Джеймсис Парк“.

„Искам да се извиня искрено на съотборниците си и феновете. Намеренията ми бяха чисти. Просто се опитвах да придам енергия в играта ни, но не успях да избера правилния момент за шпагата. Искам да се извиня и на Върджил. Никога не бих влязъл нарочно в краката на някого по този начин. Говорих с него след мача, той знае това“, сподели Гордън.


  • 1 Тото 5/35

    0 3 Отговор
    Всичко е цирк в Английската Висша лига от има нема 100+ години.

    14:02 26.08.2025

  • 2 Артилерист

    1 1 Отговор
    Извинението е много благородна постъпка, но аз не оправдавам Гордън, защото влизането беше повече от брутално и Ван Дайк се отърва от счупени крака по някаква велика случайност. Сега Гордън се прави на разкаял се само да не го санкционират много строго. Той най-вероятно да е посъветван на това лицемерие, защото по време влизането му в краката на Върджил видът и цялото му поведение бяха крайно агресивни именно да контузи съперника, а не да отиграе топката.

    14:32 26.08.2025

  • 3 МърсиСайд

    0 0 Отговор
    гордън беше свил кракът си, нямаше груб удар в кракът на ван дайк, пресилен червен картон ......

    14:44 26.08.2025

