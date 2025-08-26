Антъни Гордън се извини публично на капитана на Ливърпул

Футболистът на Нюкасъл – Антъни Гордън, поднесе публично извинения на капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк. Англичанинът извърши брутално нарушение срещу защитника на мърсисайдци в края на първото полувреме, за което получи директен червен картон.

Освен на Ван Дайк, Гордън се извини и на своите съотборници. В крайна сметка Лвиърпул спечели сблъсъка с 3:2 след драматичен край на „Сейнт Джеймсис Парк“.

„Искам да се извиня искрено на съотборниците си и феновете. Намеренията ми бяха чисти. Просто се опитвах да придам енергия в играта ни, но не успях да избера правилния момент за шпагата. Искам да се извиня и на Върджил. Никога не бих влязъл нарочно в краката на някого по този начин. Говорих с него след мача, той знае това“, сподели Гордън.