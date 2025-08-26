Новини
Бивш капитан на Реал Мадрид се разбра с Леверкузен

26 Август, 2025 08:59 402 0

34-годишният десен бек ще премине при „аспирините“ като свободен агент, след като договорът му с Кралския клуб изтече след края на Световното клубно първенство

Бивш капитан на Реал Мадрид се разбра с Леверкузен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на Реал Мадрид Лукас Васкес е постигнал споразумение за трансфер в Леверкузен. 34-годишният десен бек ще премине при „аспирините“ като свободен агент, след като договорът му с Кралския клуб изтече след края на Световното клубно първенство.

Фабрицио Романо съобщава, че Васкес вече е минал тайно медицинските прегледи и остава да подпише официално договора си. Това се очаква да стане по-късно днес.

Лукас Васкес е юноша на Реал (Мадрид) и преди да стигне до първия отбор играе за втората и третата формации на клуба. След един сезон под наем в Еспаньол, става част от представителния тим на „белия балет“ през 2015 г.

За 10 години в основната формация на Кралския клуб десният бек печели пет пъти Шампионската лига и става четирикратен шампион на Испания. Другите спечелени от него трофеи включват Суперкупа на Европа (четири пъти), Световно клубно първенство (3 пъти), Суперкупа на Испания (2 пъти), а по веднъж вдига Интерконтиненталната купа и Кралската купа.


