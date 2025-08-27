Кристъл Палас плаща 50 млн. евро за испански национал

Кристъл Палас работи по привличането на крилото на Виляреал Йереми Пино. Лондончани имат голямо желание да вземат този играч в редиците си и вече текат интензивни преговори с настоящия му клуб, пише "АС".

След първоначален опит от страна на английския клуб, който се оказа недостатъчен, изглежда, че позициите на двете страни са много близки и споразумение може да бъде постигнато в следващите часове. Ключово се оказа решението на самия футболист, който вече е по-склонен да приеме евентуално напускане на „жълтата подводница“.

Освобождаващата клауза на играча е 80 милиона евро, въпреки че двата клуба преговарят за по-ниска сума. Трансферната цена може да достигне около 50 милиона.

Пино започна сезона като един от ключовите играчи за Марселино Гарсия Торал, но след тази оферта, която значително ще подобри условията му, изглежда решен да потърси приключение в Англия.

Следващите часове ще бъдат решаващи по този казус, но възможността Пино да напусне Виляреал е напълно реална. Най-вероятно именно испанският национал ще бъде заместникът на Еберечи Езе, който бе продаден на Арсенал.