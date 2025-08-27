Спортът по ТВ в сряда (27 август)

Юлиян Попов пред ФАКТИ: Почти навсякъде, където има криза с водата, причината е проста - некомпетентно управление

Плевенчани затрупаха преди дни с празни туби и бутилки от вода входовете на сградите на Общината и на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ...