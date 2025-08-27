Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в сряда (27 август)

Спортът по ТВ в сряда (27 август)

27 Август, 2025 06:19 304 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (27 август) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

12.00 Волейбол, Турция – Канада (жени) МАХ Спорт 2

13.00 Волейбол, Япония – Сърбия (жени) МАХ Спорт 1

13.30 Баскетбол, Великобритания – Литва Диема спорт 2

14.45 Баскетбол, Чехия – Португалия Нова спорт

15.30 Волейбол, България – Испания (жени) МАХ Спорт 2

16.00 Джудо, Световно първенство, кадети БНТ 3

16.30 Волейбол, Полша – Германия (жени) МАХ Спорт 1

16.30 Баскетбол, Черна гора – Германия Диема спорт 2

17.15 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, мъже Евроспорт 1

17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.00 Латвия – Турция Нова спорт

19.00 Футзал, Вайлемдолф – Левски БНТ 3

19.45 Карабах – Ференцварош Би Ти Ви Екшън

19.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

21.15 Баскетбол, Сърбия – Естония Диема спорт

21.45 Веен – Байерн Диема спорт 3

21.45 Евертън – Мансфийлд Нова спорт

22.00 Бенфика – Фенербахче Би Ти Ви Екшън

22.00 Брюж – Рейнджърс Ринг

22.00 Селта – Бетис МАХ Спорт 4

22.00 Гримзби – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

01.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ