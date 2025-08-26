Новини
Бивш директор на Берое е новият футболен шеф на Стара Загора

26 Август, 2025 14:30 319 0

Попчев има дългогодишен опит във футбола

Бивш директор на Берое е новият футболен шеф на Стара Загора - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стелиян Попчев е новият областен председател на Българския футболен съюз за Стара Загора. Той бе представен на клубовете в района от президента на футболната централа Георги Иванов.

Попчев има дългогодишен опит във футбола. Той е бивш професионален футболист с над 10 години стаж във Берое, Черно море, Дунав Русе и други. От 2010 до 2014 г. е бил директор на ДЮШ, а впоследствие е заемал длъжностите административен и изпълнителен директор на Берое.

Завършил е НСА като треньор по футбол и магистър мениджмънт на спорта, както и има завършен УЕФА "А" лиценз. На събитието присъстваха също така и заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, областният председател на БФС за Пловдив Огнян Златков, както и бившият областен председател на БФС в Стара Загора Димитър Петров, който получи почетен плакет от президента на БФС за дългогодишния си труд за развитието на футбола в региона.


