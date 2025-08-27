Новини
Пафос пренаписа историята си и изхвърли Цървена звезда от Шампионската лига

27 Август, 2025 07:30 869 1

След победата с 2:1 в Белград, на реванша в Лимасол тимът на Хуан Карлос Карседо стигна до 1:1 и с общ резултат 3:2 записа най-големия успех в кратката си 11-годишна история

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шампионът на Кипър Пафос постигна нещо историческо – отстрани Цървена звезда и се класира за груповата фаза на Шампионската лига при първото си участие в турнира. След победата с 2:1 в Белград, на реванша в Лимасол тимът на Хуан Карлос Карседо стигна до 1:1 и с общ резултат 3:2 записа най-големия успех в кратката си 11-годишна история.

Първото полувреме започна плахо, но с напредването на мача Пафос започна да изглежда все по-опасен. В 34-ата минута Андерсон Силва можеше да открие резултата, но ударът му с глава отблизо бе спасен от бразилския вратар Матеус. Малко по-късно и Жоао Корейа тества стража на сърбите с опасен шут от границата на наказателното поле.

Цървена звезда отговори едва в добавеното време на първата част, когато Бруно стреля с глава от корнер, но право в ръцете на кипърския страж – огромен пропуск за гостите.

Второто полувреме стартира по-добре за сърбите и в 60-ата минута капитанът Мирко Иваниć изравни общия резултат с удар от 18 метра, отклонил се в защитник.

Това обаче само мотивира Пафос. В 83-ата минута Бруно Фелипе бе близо до гол, но стреля покрай вратата. Шест минути по-късно напрежението избухна в радост – резервата Жажа с фантастичен удар в горния ъгъл донесе равенството 1:1 и окончателно реши сблъсъка в полза на домакините.

С драматичния успех Пафос стана едва третият кипърски клуб в историята, който достига до групите на Шампионската лига, след АПОЕЛ и Анортозис – подвиг, който ще се помни дълго на острова.


  • 1 Някой

    2 0 Отговор
    Още като играха с ЦСКА 1948 и заради гол в продължението на редовното време и после повече в продълженията, разни много подценяваха Пафос. Още тогава си личеше класата във футболисти там. Отборът бе на някакъв руснак наливащ пари.

    07:56 27.08.2025

