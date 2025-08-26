БФС определи съдиите за седмия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за седмия кръг на efbet Лига.
Красен Георгиев ще бъде главен рефер на Левски - ЦСКА 1948, а Георги Давидов ще ръководи Славия - ЦСКА.
29 август 2025 г., петък, 17:30 ч.
Монтана - ДОБРУДЖА 1919
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Николай Йорданов Колев
29 август 2025 г., петък, 19:45 ч.
Ботев Враца - ЧЕРНО МОРЕ
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Йордан Костадинов Иванов
29 август 2025 г., петък, 22:00 ч.
Септември Сф - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Антон Симеонов Генов
30 август 2025 г., събота, 19:00 ч.
СПАРТАК Варна - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Георги Василев Йорданов
30 август 2025 г., събота, 21:15 ч.
Славия 1913 - ЦСКА
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Валентин Желев Добрев
31 август 2025 г., неделя, 17:00 ч.
Арда Кърджали - Берое Стара Загора
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Петров Стоянов
СН: Георги Крумов Виделов
31 август 2025 г., неделя, 19:15 ч.
Левски - ЦСКА 1948
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Крум Добринов Стоилов
31 август 2025 г., неделя, 21:30 ч.
Лудогорец 1945 - Ботев ПД
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Радан Василев Мирянов
