Калояна Налбантова приключи участието си на Световното по бадминтон в Париж

26 Август, 2025 21:21 410 0

  • калояна налбантова -
  • шампионат-
  • бадминтон-
  • париж-
  • първомай

Българката отпадна от индийката Пусарла Синдху

Калояна Налбантова приключи участието си на Световното по бадминтон в Париж - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Калояна Налбантова не успя да преодолее първото си препятствие на световния шампионат по бадминтон, който се провежда в Париж. Младата състезателка от Първомай се изправи срещу именитата индийка Пусарла Синдху, поставена под номер 15 в основната схема, и отстъпи след оспорван двубой с резултат 21:23, 6:21.

Още в началото на срещата Налбантова демонстрира хъс и амбиция, като изненада бившата световна шампионка и олимпийска медалистка. Българката поведе с 11:7 при техническото прекъсване в първия гейм и дори имаше два шанса да затвори частта при 20:19 и 21:20. За съжаление, опитната Синдху показа класата си в решителните моменти и обърна развоя в своя полза.

Във втората част индийската звезда наложи пълна доминация и не остави възможност за обрат, като позволи на Налбантова да вземе едва шест точки. Така 19-годишната българка напуска надпреварата, но със сигурност натрупа ценен опит срещу една от най-добрите в света.

След отпадането на Налбантова, българското участие на шампионата продължава единствено при двойките жени, където сестрите Габриела и Стефани Стоеви ще се изправят във втория кръг срещу малайзийките Го и Тео, поставени под номер 16.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
