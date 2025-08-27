Новини
Спорт »
Световен футбол »
Николета Лозанова разпали страстите в асансьора

Николета Лозанова разпали страстите в асансьора

27 Август, 2025 15:00 814 10

  • николета лозанова-
  • футбол-
  • николай михайлов-
  • сексапил-
  • секси

Снимката събра вълна от лайкове и коментари, а феновете ѝ не спестиха комплиментите за смелия ѝ стил

Николета Лозанова разпали страстите в асансьора - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Николета Лозанова отново прикова вниманието в социалните мрежи. Плеймейтката сподели кадър от асансьор, в който позира в изключително секси визия, оставяйки малко на въображението. Снимката събра вълна от лайкове и коментари, а феновете ѝ не спестиха комплиментите за смелия ѝ стил.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Беден грозен и тъп

    12 0 Отговор
    Нещо не ми харесва.

    15:04 27.08.2025

  • 2 Джо

    12 0 Отговор
    Няколко пъти съм пътувал до Рим и в самолета е било това тъпо същество...нищо не може да разпали.Само с погледа си издава каква безмозъчна фуния е! Жалко за малкия Косъм.

    15:05 27.08.2025

  • 3 Румен Радев президент

    6 1 Отговор
    Тя е асансьорен техник ! Не я пипайте! Да си нЕмаме неприятности!

    15:07 27.08.2025

  • 4 Аре стига пак с

    12 0 Отговор
    Тая парцалеса
    Имаше свойте мигове слава по българските земи
    Колко и да я бутат и промотират не става вече
    Да си седят мирно с малък перукан и да си спомнят за миговете когато някой мисирунгели ги водеха за випове хахаха

    15:07 27.08.2025

  • 5 Със сигурност

    9 0 Отговор
    в Столипиново е номер едно!
    При белите хора - не!

    15:10 27.08.2025

  • 6 в кратце

    8 0 Отговор
    Тази защо рекламира мръсни дънки? Не я ли е срам? И е по бял циципас-така не се ходи навън.Тъпотии!

    15:11 27.08.2025

  • 7 Смел

    8 0 Отговор
    стил ? От маалата !

    15:11 27.08.2025

  • 8 Пожарникар

    4 1 Отговор
    Оооххх дано не е подпалила асансьора,ама за шепичката на автора не се тревожа...той е с опит...охлажда я с ...плюнка...

    15:12 27.08.2025

  • 9 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    СИГУРНО Е ПРЪДНАЛА?

    15:18 27.08.2025

  • 10 хаха

    0 0 Отговор
    Николета Дубайска ...

    "Порта потти" мъч?

    15:31 27.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ