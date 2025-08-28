Новини
Спорт »
Световен футбол »
Меси все още не е взел решение дали ще играе за Аржентина на Мондиал 2026

28 Август, 2025 07:00 468 3

  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

В последно време капитанът на световните шампиони от Катар страда от контузии, като пропусна последните два мача на клуба си и записа едва 45 минути игра в последните пет двубоя

Меси все още не е взел решение дали ще играе за Аржентина на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси все още не е взел решение дали ще облече националната фланелка на Аржентина на Световното първенство през 2026 г. в Северна Америка, на фона на продължаващите си проблеми с физическата подготовка в Интер Маями.

В последно време капитанът на световните шампиони от Катар страда от контузии, като пропусна последните два мача на клуба си и записа едва 45 минути игра в последните пет двубоя.

По информация на Olé, Меси не е напълно сигурен дали ще участва на Мондиал 2026, тъй като все още се бори за оптимална форма. Възрастта си казва думата – 38-годишният нападател има все по-ограничено игрово време, а бъдещето му в националния тим остава неясно.

„Най-важното за него е как се чувства във всеки един момент. Решението е изцяло лично и той ще го вземе, когато прецени, че е настъпил правилният момент“, коментира близък до звездата на Интер Маями пред Olé.

През този сезон в Мейджър Лийг Сокър бившата звезда на Барселона има 18 гола и 10 асистенции за Интер Маями. Аржентина предстои да изиграе шест международни мача през 2025 година, а ако капитанът вземе участие във всички тях, ще остане само на една среща от юбилейните 200 за родината си.

Засега фокусът на Меси е насочен към Интер Маями, който в четвъртък се изправя срещу Орландо Сити на полуфиналите в турнира „Лийгс Къп“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лего

    0 0 Отговор
    Да си меси човекът,все ще стигне до решение.

    07:31 28.08.2025

  • 2 Факт

    1 0 Отговор
    Местим!

    07:47 28.08.2025

  • 3 Ще играе ако

    0 0 Отговор
    му позволят тротинетка на терена

    07:55 28.08.2025

