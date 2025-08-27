Новини
Христо Стоичков откри нова академия на ФИФА

27 Август, 2025 14:29 401 6

Всички треньори в страната ще работят по една програма!

Христо Стоичков откри нова академия на ФИФА - 1
Снимка: Facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Стоичков е на посещение в Таджикистан, където откри нова академия на ФИФА и нов футболен терен. Преди дни носителят на "Златната топка" посети и Киргизстан като пратеник на Световната футболна централа.

"Имах огромната чест да открия новата академия на FIFA в Таджикистан! Всички треньори в страната ще работят по една програма! Отношението на хората ме трогна! Таджикистанските деца са влюбени във футбола и ми станаха приятели! Ще се върна пак при тях!", написа Камата в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
  • 1 Фори

    6 2 Отговор
    Бачо Христо може да е добър футболист , но като човек е пълен цървул!

    14:30 27.08.2025

  • 2 Насока

    2 3 Отговор
    Да иди в рекламираният от него магазин дините..........

    14:31 27.08.2025

  • 3 Сталин

    5 2 Отговор
    Абе стига ни занимавахте с този недоразвит цървул от Кауфланд, всичко кадърно изчезна в чужбина,останаха само мутри ,чалги ,футболисти и всякакви други некадърници и инвалиди

    14:59 27.08.2025

  • 4 Али Гатор

    1 5 Отговор
    1,2,3 - завиждате му нали ? И понеже неможете да го стигнете злобеете

    15:10 27.08.2025

  • 5 Коментиращ

    1 1 Отговор
    А, ще рекламира ли "бетовете" на децата?!
    Или вече е на вълна лютеница?!

    15:14 27.08.2025

  • 6 Ама

    1 1 Отговор
    Как са му уцелили мястото на кюрда в Таджикистан

    15:14 27.08.2025

