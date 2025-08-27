Изабелла Шиникова и Лидия Енчева преминаха първия кръг в Брашов

Изабелла Шиникова и Лидия Енчева се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 Шиникова победи със 7:6(4), 6:3 партньорката си на двойки Нина Варгова (Словакия). Срещата продължи час и 54 минути.

Шиникова пропусна на четири пъти преднина от пробив във първия сет, а тайбрека навакса пасив от 1-3 точки за крайното 7-4. Българката изостана с 0:2 в началото на втората част, но спечели следващите пет гейма за 5:2. След това Шиникова затвори лесно мача в своя полза с 6:3. Във втория кръг Изабелла Шиникова ще играе срещу Рут Роура Явериас (Испания).



Лидия Енчева стартира с успех с 6:2, 6:4 срещу осмата поставена Сапфо Сакелариди (Гърция). Двубоят продължи час и 51 минути. 19-годишната българка поведе с 4:0 и спечели лесно първия сет, а във втората част навакса ранен пробив пасив при 1:2 и стигна до обрат. Във втория кръг Енчева ще играе срещу победителката от мача между Елена Бертеа и София Лансере (Русия).



Квалификантката Валерия Гърневска загуби в пърия кръг на основната схема с 3:6, 5:7 от шестата в схемата Илинка Амарией (Румъния) с 3:6, 5:7. 16-годишната Гърневска сервираше за втория сет при 5:4, но не се възползва и беше елиминирана. Преди този мач Валерия постигна три победи в пресявките, включително и над №239 в световната ранглиста Патрисия Тиг (Румъния).



Вчера Изабелла Шиникова, Лидия Енчева и Дария Великова се класираха за четвъртфиналите на двойки.

Шиникова и Нина Варгова (Словакия), поставени под №3, стартираха с успех над представителките на домакините Илинка Сагмар и Кристияна Тодони с 6:4, 6:4. Така те очакват Сапфо Сакелариди (Гърция) и Оана Симион (Румъния) за място на полуфиналите.



Лидия Енчева и Дария Великова в тандем пък започнаха с победа над румънките Александра Ангел и Симона Оджеску с 3:6, 6:3, 10-8, а следващите им съпернички ще бъдат вторите поставени японки Канако Моризаки и Акико Омае.