Димитър Кузманов напусна надпреварата в Нотингам още в първия кръг

6 Януари, 2026 18:08 422 0

Българинът отстъпи пред Кристоф Негриту

Димитър Кузманов напусна надпреварата в Нотингам още в първия кръг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Нотингам с награден фонд 56 700 евро.

Поставеният под №4 българин отстъпи пред Кристоф Негриту (Германия) с 4:6, 6:1, 5:7 след два часа и 20 минути игра.

32-годишният Кузманов загуби първия сет, след като допусна единствения пробив в петия гейм, но във втората част доминираше и със серия от пет поредни гейма изравни резултата. В решаващия трети сет българинът проби за 4:3, но Негриту веднага върна брейка, а след това реализира още един в последния гейм, за да си осигури победата.


В надпреварата на двойки Кузманов ще си партнира с Денис Евсеев (Казахстан). Двамата започват утре срещу Милош Карол (Словакия) и Даниел Мазур (Германия).


