Копенхаген триумфира над Базел в плейофите на Шампионската лига

Датският шампион Копенхаген постигна впечатляващ успех, като изхвърли швейцарския гранд Базел от битката за Шампионската лига. Вълнуващият реванш на стадион „Паркен“ завърши с категорична победа 2:0 за домакините, които с общ резултат 3:1 заслужено продължават напред в най-престижния европейски клубен турнир.

Скандинавците демонстрираха характер и класа, като не оставиха шанс на гостите от Швейцария. Още в началото на второто полувреме, в 46-ата минута, Андреас Корнелиус откри резултата и даде тон на празненствата по трибуните. В самия край на срещата, резервата Юсуф Мукоко бе безпогрешен от бялата точка и оформи крайното 2:0, с което окончателно сложи точка на надеждите на Базел.

След този драматичен двубой, Копенхаген се присъединява към елита на европейския футбол, докато Базел ще трябва да се задоволи с участие в груповата фаза на Лига Европа.