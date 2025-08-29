Новини
Реал Мадрид се насочва към 16-годишен мексикански халф

Мора вече е национал и звезда в Лига MX

Реал Мадрид се насочва към 16-годишен мексикански халф - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид продължава да следи най-големите млади таланти в световния футбол и този път вниманието е насочено към Мексико. Суперагентът Рафаела Пимента разкри, че „белите“ проявяват сериозен интерес към 16-годишния офанзивен халф Жилберто Мора от Тихуана.

Въпреки крехката си възраст, Мора вече е основна фигура за мексиканския клуб, като е записал три гола в шест мача от Лига MX този сезон. Още по-впечатляващо е, че младокът вече има и три участия за националния отбор на Мексико.

Подобно израстване на толкова ранна възраст закономерно привлича погледите на европейските грандове, а според думите на Пимента в интервю за “El Chiringuito TV”, именно Реал Мадрид е клубът, който най-активно следи развитието на Мора и обмисля негово привличане.

Ако трансферът се осъществи, халфът може да се превърне в поредното юношеско попълнение в школата на „кралския клуб“, по подобие на бразилските таланти Винисиус Жуниор и Родриго, които също пристигнаха в Мадрид като тийнейджъри.


