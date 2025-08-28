Новини
Тони Кроос остро разкритикува новото правило в Бундеслигата

Идеята на Бундеслигата е да се справи с растящите проблеми в играта като спорове с реферите, умишлени нарушения и загуба на време

Бившият халф на Реал Мадрид и националния отбор на Германия Тони Кроос остро разкритикува новото правило в Бундеслигата за „диалог с ръкуване“, наричайки го безсмислено. Според правилото треньори и капитани трябва да се срещат с рефера 70 минути преди началото на мача за кратък разговор, с цел да се насърчи уважението и да се намали броят на конфликтите на терена. След първите кръгове треньорът на Кьолн Лука Квасниок го определи като „глупост“ и настоя за премахването му.

Идеята на Бундеслигата е да се справи с растящите проблеми в играта като спорове с реферите, умишлени нарушения и загуба на време. Чрез предварителния разговор се очакваше да се създаде тон на уважение и да се намали враждебността в мача.

На практика обаче правилото предизвика сериозни критики. Треньори като Квасниок и Франк Шмид от Хайденхайм смятат, че то не влияе на динамиката на мача и само нарушава рутината им преди срещата.

„Щях да падна от стола, когато го чух. Квасниок вече каза всичко. Аз дори не знаех, че се въвежда сега. Проблемите са толкова много, включително и с ВАР,“ коментира Кроос в подкаста си Simply Luppen.

„Мерките са хубави и добронамерени, но като се поставиш в ситуацията, си казваш: ‚Супер.‘ Ръкуваш се 70 минути преди мача и казваш ‚Уважително взаимодействие‘ и т.н., но тогава нямаш емоциите от играта. Това няма абсолютно никакъв ефект и стойност, особено защото пречи на подготовката на капитаните. Точно си в центъра на подготовката, а сега да кажем колко се обичаме. А в петата минута вече няма ръкуване и следва жълт картон.“

Въпреки критиките на Кроос и Квасниок, треньорът на Фрайбург Джулиан Шустер изрази подкрепа за правилото, определяйки го като жест на уважение.


