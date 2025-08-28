БФ Борба възстанови над 300 000 лв. на Министерството на младежта и спорта

Българската федерация по борба изплати на Министерството на младежта и спорта сумата от 314 570,05 лв. след установени финансови нарушения и злоупотреби, извършени по време на управлението на бившия президент Христо Маринов и членовете на управителния съвет Гриша Ганчев и Данаил Ганчев, се казва в съобщение на федерацията.



Проверката бе извършена от Министерството на младежта и спорта за периода 01.01.2020 – 31.12.2023 г.



В резултат на нея бе изготвен констативен протокол за възстановяване на средствата, който беше връчен на настоящия председател на федерацията Станка Златева.