БФ Борба възстанови над 300 000 лв. на Министерството на младежта и спорта

28 Август, 2025 21:34 604 3

Санкцията е заради различни нарушения

БФ Борба възстанови над 300 000 лв. на Министерството на младежта и спорта - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската федерация по борба изплати на Министерството на младежта и спорта сумата от 314 570,05 лв. след установени финансови нарушения и злоупотреби, извършени по време на управлението на бившия президент Христо Маринов и членовете на управителния съвет Гриша Ганчев и Данаил Ганчев, се казва в съобщение на федерацията.


Проверката бе извършена от Министерството на младежта и спорта за периода 01.01.2020 – 31.12.2023 г.

В резултат на нея бе изготвен констативен протокол за възстановяване на средствата, който беше връчен на настоящия председател на федерацията Станка Златева.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 тая мрша

    3 4 Отговор
    още ли е на кормилото ?

    21:37 28.08.2025

  • 2 Абе

    1 0 Отговор
    Батгриша е убав.

    22:27 28.08.2025

  • 3 Борба

    2 0 Отговор
    Борбата прилючи. Едно време чорбата правеше борбата, сега чорбата прави шкембета.

    22:30 28.08.2025

