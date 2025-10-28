Новини
Спорт »
Волейбол »
Отложиха избора на нов селекционер на женския национален тим по волейбол

Отложиха избора на нов селекционер на женския национален тим по волейбол

28 Октомври, 2025

Трета кандидатура постъпи в последния момент

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След проведено заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол стана ясно, че кандидатурите за треньор на националния отбор по волейбол – жени, вече са три. До този момент бяха постъпили документите на бившия селекционер на България и Украйна Иван Петков и на треньора на „Левски София“ Радослав Арсов.

Третата кандидатура постъпи в последния момент – още един бивш селекционер на България, Марчело Абонданца, изяви желание да поеме представителния ни тим.

След внимателно обсъждане Управителният съвет на БФВ взе решение да отложи с една седмица избора на нов национален селекционер. Беше сформирана работна комисия, която ще осъществи допълнителна комуникация с всеки един от кандидатите.

На заседанието бяха определени и треньорите на националните гарнитури при подрастващите, както следва:

• Националният отбор за мъже под 22 години ще бъде воден от селекционера Даниел Пеев – старши треньор на ВК „Монтана“, с помощник Георги Петров – главен треньор в школата на „Локомотив“ (Новосибирск).

• Национален отбор за момичета под 15 години – Евелина Цветанова

• Национален отбор за момчета под 15 години – Николай Хаджииванов

• Национален отбор за жени под 18 години – Атанас Петров

• Национален отбор за мъже под 18 години – Мирослав Живков


