Отложиха избора на нов селекционер на женския национален тим по волейбол

След проведено заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол стана ясно, че кандидатурите за треньор на националния отбор по волейбол – жени, вече са три. До този момент бяха постъпили документите на бившия селекционер на България и Украйна Иван Петков и на треньора на „Левски София“ Радослав Арсов.

Третата кандидатура постъпи в последния момент – още един бивш селекционер на България, Марчело Абонданца, изяви желание да поеме представителния ни тим.

След внимателно обсъждане Управителният съвет на БФВ взе решение да отложи с една седмица избора на нов национален селекционер. Беше сформирана работна комисия, която ще осъществи допълнителна комуникация с всеки един от кандидатите.

На заседанието бяха определени и треньорите на националните гарнитури при подрастващите, както следва:

• Националният отбор за мъже под 22 години ще бъде воден от селекционера Даниел Пеев – старши треньор на ВК „Монтана“, с помощник Георги Петров – главен треньор в школата на „Локомотив“ (Новосибирск).

• Национален отбор за момичета под 15 години – Евелина Цветанова

• Национален отбор за момчета под 15 години – Николай Хаджииванов

• Национален отбор за жени под 18 години – Атанас Петров

• Национален отбор за мъже под 18 години – Мирослав Живков