Изтеглиха жребия за основната фаза на Шампионската лига

Изтегли се жребият за основната фаза на Шампионската лига, който разпредели 36-те елитни тима в четири урни според техните клубни коефициенти. Така се поставя началото на един от най-очакваните футболни спектакли в Европа.
Първите сблъсъци от новия сезон ще се проведат между 16 и 18 септември, когато ще станем свидетели на старта на надпреварата.
Футболните страсти ще кипят чак до 28 януари, когато приключва първата фаза на турнира.
Официалната програма с точните дати и часове на мачовете ще бъде обявена в събота, което допълнително засилва тръпката сред запалянковците.
Кулминацията на сезона ще бъде на 30 май, когато Будапеща ще приеме големия финал на Шампионската лига. УЕФА вече потвърди, че началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 19:00 часа местно време.
Жребият за основната фаза на Шампионска лига:
Първа урна:
Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (д), Пари Сен Жермен (г), Клуб Брюж (д), Арсенал (г), Спортинг Лисабон (д), ПСВ Айндховен (г), Роял Юнион Сен-Жилоа (д), Пафос (г)
Челси (Англия) - Барселона (д), Байерн Мюнхен (г), Бенфика (д), Аталанта (г), Аякс (д), Наполи (г), Пафос (д), Карабах (г)
Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (д), Ливърпул (г), Ювентус (д), Бенфика (г), Олимпик Марсилия (д), Олимпиакос (г), Монако (д), Кайрат Алмати (г)
Интер (Италия) - Ливърпул (д), Борусия Дортмунд (г), Арсенал (д), Атлетико Мадрид (г), Славия Прага (д), Аякс (г), Кайрат Алмати (д), Роял Юнион Сен-Жилоа (г)
Борусия Дортмунд (Германия) - Интер (д), Манчестър Сити (г), Виляреал (д), Ювентус (г), Будьо/Глимт (д), Тотнъм Хотспър (г), Атлетик Билбао (д), ФК Копенхаген (г)
Ливърпул (Англия) - Реал Мадрид (д), Интер (г), Атлетико Мадрид (д), Айнтрахт Франкфурт (г), ПСВ Айндховен (д), Олимпик Марсилия (г), Карабах (д), Галатасарай (г)
Барселона (Испания) - Пари Сен Жермен (д), Челси (г), Айнтрахт Франкфурт (д), Клуб Брюж (г), Олимпиакос (д), Славия Прага (г), ФК Копенхаген (д), Нюкасъл Юнайтед (г)
Пари Сен Жермен (Франция) - Байерн Мюнхен (д), Барселона (г), Аталанта (д), Байер Левекузен (г), Тотнъм Хотспър (д), Спортинг Лисабон (г), Нюкасъл Юнайтед (д), Атлетик Билбао (г)
Манчестър Сити (Англия) - Борусия Дортмунд (д), Реал Мадрид (г), Байер Леверкузен (д), Виляреал (г), Наполи (д), Будьо/Глимт (г), Галатасарай (д), Монако (г)
Втора урна:
Байер Леверкузен (Германия) - Пари Сен Жермен (д), Манчестър Сити (г), Виляреал (д), Бенфика (г), ПСВ Айндховен (д), Олимпиакос (г), Нюкасъл Юнайтед (д), ФК Копенхаген (г)
Арсенал (Англия) - Байерн Мюнхен (д), Интер (г), Атлетико Мадрид(д), Клуб Брюж (г), Олимпиакос (д), Славия Прага (г), Кайрат Алмати (д), Атлетик Билбао (г)
Аталанта (Италия) - Челси (д), Пари Сен Жермен (г), Клуб Брюж (д), Айнтрахт Франкфурт (г), Славия Прага (д), Олимпик Марсилия (г), Атлетик Билбао (д), Роял Юнион Сен-Жилоа (г)
Бенфика (Португалия) - Реал Мадрид (д), Челси (г), Байер Леверкузен (д), Ювентус (г), Наполи (д), Аякс (г), Карабах (д), Нюкасъл Юнайтед (г)
Клуб Брюж (Белгия) - Барселона (д), Байерн Мюнхен (г), Арсенал (д), Аталанта (г), Олимпик Марсилия (д), Спортинг Лисабон (г), Монако (д), Кайрат Алмати (г)
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ливърпул (д), Барселона (г), Аталанта (д), Атлетико Мадрид (г), Тотнъм Хотспър (д), Наполи (г), Галатасарай (д), Карабах (г)
Ювентус (Италия) - Борусия Дортмунд (д), Реал Мадрид (г), Бенфика (д), Виляреал (г), Спортинг Лисабон (д), Будьо/Глимт (г), Пафос (д), Монако (г)
Атлетико Мадрид (Испания) - Интер (д), Ливърпул (г), Айнтрахт Франкфурт (д), Арсенал (г), Будьо/Глимт (д), ПСВ Айндховен (г), Роял Юнион Сен-Жилоа (д), Галатасарай (г)
Виляреал (Испания) - Манчестър Сити (д), Борусия Дортмунд (г), Ювентус (д), Байер Леверкузен (г), Аякс (д), Тотнъм Хотспър (г), Копенхаген (д), Пафос (г)
Трета урна:
Олимпик Марсилия (Франция) - Ливърпул (д), Реал Мадрид (г), Аталанта (д), Клуб Брюж (г), Аякс (д), Спортинг Лисабон (г), Нюкасъл Юнайтед (д), Роял Юнион Сен-Жилоа (г)
Тотнъм Хотспър (Англия) - Борусия Дортмунд (д), Пари Сен Жермен (г), Виляреал (д), Айнтрахт Франкфурт (г), Славия Прага (д), Будьо/Глимт (г), ФК Копенхаген (д), Монако (г)
Будьо/Глимт (Норвегия) - Манчестър Сити (д), Борусия Дортмунд (г), Ювентус (д), Атлетико Мадрид (г), Тотнъм Хотспър (д), Славия Прага (г), Монако (д), Галатасарай (г)
Спортинг Лисабон (Португалия) - Пари Сен Жермен (д), Байерн Мюнхен (г), Клуб Брюж (д), Ювентус (г), Олимпик Марсилия (д), Наполи (г), Кайрат Алмати (д), Атлетик Билбао (г)
Олимпиакос (Гърция) - Реал Мадрид (д), Барселона (г), Байер Леверкузен (д), Арсенал (г), ПСВ Айндховен (д), Аякс (г), Пафос (д), Кайрат Алмати (г)
Аякс (Нидерландия) - Интер (д), Челси (г), Бенфика (д), Виляреал (г), Олимпиакос (д), Олимпик Марсилия (г), Галатасарай (д), Карабах (г)
Славия Прага (Чехия) - Барселона (д), Интер (г), Арсенал (д), Аталанта (г), Будьо/Глимт (д), Тотнъм Хотспър (г), Атлетик Билбао (д), Пафос (г)
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Байерн Мюнхен (д), Ливърпул (г), Атлетико Мадрид (д), Байер Леверкузен (г), Наполи (д), Олимпиакос (г), Роял Юнион Сен-Жилоа (д), Нюкасъл Юнайтед (г)
Наполи (Италия) - Челси (д), Манчестър Сити (г), Айнтрахт Франкфурт (д), Бенфика (г), Спортинг Лисабон (д), ПСВ Айндховен (г), Карабах (д), ФК Копенхаген (г)
Четвърта урна:
Атлетик Билбао (Испания) - Пари Сен Жермен (д), Борусия Дортмунд (г), Арсенал (д), Аталанта (г), Спортинг Лисабон (д), Славия Прага (г), Карабах (д), Нюкасъл Юнайтед (г)
Карабах (Азербайджан) - Челси (д), Ливърпул (г), Айнтрахт Франкфурт (д), Бенфика (г), Аякс (д), Наполи (г), ФК Копенхаген (д), Атлетик Билбао (г)
Монако (Франция) - Манчестър Сити (д), Реал Мадрид (г), Ювентус (д), Клуб Брюж (г), Тотнъм Хотспър (д), Будьо/Глимт (г), Галатасарай (д), Пафос (г)
Галатасарай (Турция) - Ливърпул (д), Манчестър Сити (г), Атлетико Мадрид (д), Айнтрахт Франкфурт (г), Будьо/Глимт (д), Аякс (г), Роял Юнион Сен-Жилоа (д), Монако (г)
Нюкасъл Юнайтед (Англия) - Барселона (д), Пари Сен Жермен (г), Бенфика (д), Байер Леверкузен (г), ПСВ Айндховен (д), Олимпик Марсилия (г), Атлетик Билбао (д), Роял Юнион Сен-Жилоа (г)
Роял Юнион Сен-Жилоа (Белгия) - Интер (д), Байерн Мюнхен (г), Аталанта (д), Атлетико Мадрид (г), Олимпик Марсилия (д), ПСВ Айндховен (г), Нюкасъл Юнайтед (д), Галатасарай (г)
Пафос (Кипър) - Байерн Мюнхен (д), Челси (г), Виляреал (д), Ювентус (г), Славия Прага (д), Олимпиакос (г), Монако (д), Кайрат Алмати (г)
ФК Копенхаген (Дания) - Борусия Дортмунд (д), Барселона (г), Байер Леверкузен (д), Виляреал (г), Наполи (д), Тотнъм Хотспър (г), Кайрат Алмати (д), Карабах (г)
Кайрат Алмати (Казахстан) - Реал Мадрид (д), Интер (г), Клуб Брюж (д), Арсенал (г), Олимпиакос (д), Спортинг Лисабон (г), Пафос (д), ФК Копенхаген (г)
