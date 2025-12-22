Новини
Соломон Паси: България влиза в „главния мозък“ на ЕС

Соломон Паси: България влиза в „главния мозък“ на ЕС

22 Декември, 2025 09:28 1 273 72

Той смята, че България трябва да номинира управителя на БНБ Димитър Радев за председател на ЕЦБ

Соломон Паси: България влиза в „главния мозък“ на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Броени дни остават до приемането на еврото като официална валута у нас - финал на дълъг политически и икономически път за България. В специално интервю за bTV Соломон Паси - бивш външен министър, дипломат и една от ключовите фигури зад членството ни в НАТО и ЕС – говори за „невероятните неща“, които с времето са се превърнали в реалност.

„Моята професия е да правя заключения“, казва Паси, връщайки се към моментите, когато идеите му са изглеждали невъзможни. Така е било с призива България да стане член на НАТО, с усилията за присъединяване към Европейския съюз, а днес - с пълноправното ни място в еврозоната.

В кабинета му, своеобразен архив на най-новата българска история - има снимки с Далай Лама, Михаил Горбачов, Джордж Буш, Бил Клинтън, Маргарет Тачър, както и кадри от подписването на договора за членство в ЕС и издигането на българското знаме в НАТО.

Един от най-емблематичните моменти, за които Паси припомня, е включването на кирилицата върху евробанкнотите.

„22% от буквите върху еврото са български. Това означава, че нация с едва 1,5% от населението на ЕС е представена 15 пъти“, подчертава той. По думите му, това прави еврото най-тиражираното печатно издание на кирилица в света – с близо 30 милиарда банкноти в обращение.

С влизането си в еврозоната България става част от „главния мозък на Европейския съюз“, каза Паси. Според него това е не просто икономически, а стратегически и цивилизационен избор, който поставя страната ни в центъра на вземането на решения.

Сред смелите му предложения е и България да номинира управителя на БНБ Димитър Радев за председател на Европейската централна банка.


  • 1 А от теб..

    104 4 Отговор
    главния мозък отдавна е излязъл, ако изобщо го е имало някога?!

    Коментиран от #36

    09:30 22.12.2025

  • 2 Иван

    101 5 Отговор
    ЕС няма мозък и никога не е имал

    09:31 22.12.2025

  • 3 еврейски дявол

    72 2 Отговор
    поодъртял си, часът наближава

    Коментиран от #33

    09:31 22.12.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    85 0 Отговор
    Паси, ,съседите ни имат силно развит летен туризъм, а Сърбия - и зимен. Заводите се изесоха в Румъния и Турция, земеделието почти го няма, заради няколко олигарха, които източват субсидийте.

    Как България ще оцелее със европейски цени без производство, земеделие, слаб туризъм(заради мутрите на герб), със загиващ ИТ и кол център сектори!?

    Коментиран от #19

    09:33 22.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    България пак смая света.Всички викат:Видяхте ли какво правят българите?А ние кога?

    09:34 22.12.2025

  • 6 Гост

    62 2 Отговор
    "Главният мозък" е толкова зле, че направо е бърнаутнал последна степен

    09:34 22.12.2025

  • 7 Гост

    64 1 Отговор
    Като гледам Брюксел до къде се докара. То еднин мозък та мани мани, та по добре да не си с тоя акъл.

    09:34 22.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тази мумия пак се появи!

    64 0 Отговор
    Що за гьон сурат е, отврат!

    09:35 22.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хаха

    63 0 Отговор
    И това го казва безмозъчният ционист с трабанта!!!!!!!!!

    09:36 22.12.2025

  • 12 един ден българия ще ръководи ЕС

    6 23 Отговор
    ще станем 1 икономика, ще привлечем по богатите евреи за туризъм . ще имаме разбира се и технологии за продаване .

    09:36 22.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    51 0 Отговор
    Що ли не припомни ЕМБЛЕМАТИЧНИТЕ моменти,
    че баща му беше доверен съветник на Живков, а синът му е в редовете на БСП🤔❗

    Коментиран от #58

    09:36 22.12.2025

  • 14 Делю Хайдутин

    35 0 Отговор
    В г..а на ЕС. ЪЗ

    09:36 22.12.2025

  • 15 Факт

    21 0 Отговор
    Само преди ден го разясниха на премиера!

    09:36 22.12.2025

  • 16 Синя София

    46 0 Отговор
    Еврейчето не е добре с главния мозък

    09:37 22.12.2025

  • 17 газов инжекцион

    28 0 Отговор
    На България й влиза отзад,че чак в „главния мозък“. Главният мозък е в залата ни синя със сините кресла. Леко дебеличък,подарил апарамент в Барцелоната и оня, нашишения,200 килограмов търговлия на имоти.

    09:38 22.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    38 0 Отговор
    Що ли не припомни как заяви пред ПРАВОСЛАВНИТЕ българи : "Май.на.та му на Православието!"

    09:38 22.12.2025

  • 19 Гост

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Тука си прав бакшиш, ама и ти си мишка дето се криеш зад патентния данък от 20 години и не даваш нищо на държавата като фризьорките. Тва е, пази боже от фризьорка и бакшиш....

    09:38 22.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Прозрение

    43 0 Отговор
    Неприятно е да четем за Главен Мозък от атлантист, който е останал без такъв

    09:40 22.12.2025

  • 22 Сандо

    27 0 Отговор
    Тоя главен мозък е пред инсулт и дори лекарството "България" няма да го спаси!

    09:41 22.12.2025

  • 23 хихи

    32 0 Отговор
    Мони, не искам да седя на една маса с длъжници...
    Винаги разговора тръгва в една посока "ама ти можеш ли сега да ми дадеш малко пари" 2-милярда за Украйна , 2 за самолетосач на Макрон, 20 за оръжия...

    09:42 22.12.2025

  • 24 Куцото добиче

    35 0 Отговор
    Я какъв рептил е станал тоя, същински гущер. Майката природа си знае работата, православния господ Бог, също.

    09:43 22.12.2025

  • 25 в кратце

    26 0 Отговор
    „гладният мозък“ на ЕС ще осмуче парите на България и българите в нея.Затова брюкселаните дърпат България в ЕС вече.Дълговете им са в стотици милиарди евро и долари.

    09:44 22.12.2025

  • 26 Робин Хорсфол

    28 0 Отговор
    Скрий се в саркофага мумио

    09:45 22.12.2025

  • 27 Анонимен

    18 0 Отговор
    Дългият и криволичещ път към Фронта!

    09:47 22.12.2025

  • 28 Поправка

    27 0 Отговор
    България влиза в „главния колониализъм“ на ЕС

    пример: 40 милиарда и златните ни запаси отиват в ЕЦБ и ние не боравим вече с тях, а дигиталнито евро от 2027 ви контролира и взема всичко

    09:47 22.12.2025

  • 29 Ццц

    22 0 Отговор
    Последните 7-8 години повдигнаха много въпроси що е то мозък и къде намира приложение в ръководството на ЕС. Иначе помним как плака този експерт при влизането ни в НАТО. Беше внезапен пристъп на съвест, който не е характерен за племето му. 🤣

    09:48 22.12.2025

  • 30 Факт

    17 0 Отговор
    Ден на Пембяните вратовръзки!

    09:49 22.12.2025

  • 31 Тома

    26 0 Отговор
    Този колкото пъти го покажат двойно го псуват

    09:49 22.12.2025

  • 32 Соломон Напасания!

    24 0 Отговор
    Б. О. К. Л. У. К Много беди и пакости направи на Българския народ!? Приклел тее Народа!

    09:50 22.12.2025

  • 33 Този ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ!

    26 0 Отговор

    До коментар #3 от "еврейски дявол":

    ЮДЕЙСКИЯ дявол един от унищожителите на България и българите. Проклето да е семето ти юдейско, предатели на Христос! Господ само злини да ви дава! Амин! Един Юдеин съсипа ОКРАИНА, друг Юдеин съсипа България. Заради него имаме проблеми в селското стопанство, в енергетиката и сега във финансите.

    Коментиран от #45

    09:50 22.12.2025

  • 34 гдфгфдг

    25 0 Отговор
    Как може такива нещастници като тоя(гнус ме е да му напиша името) могат да съществуват

    09:50 22.12.2025

  • 35 урко

    17 0 Отговор
    Това чучело няма главен мозък

    09:53 22.12.2025

  • 36 То е логично

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "А от теб..":

    С влизането в нато, станахме дясната ръка, с влизането в ЕС, станахме душата на компанията, с еврозоната вече сме мозъка.
    Има развитие. А магазин за бедни кога ще има и в други градове?

    09:54 22.12.2025

  • 37 безпартиен

    22 0 Отговор
    Този ако прочете коментарите за себе си,и има поне малко съвест,ще спре да се показва и да дава мнение по всякакви въпроси!Ама само ако има поне малко съвест,в което искрено се съмняваме!

    09:54 22.12.2025

  • 38 ИВАН

    18 0 Отговор
    Това същество, направо ме е гнус да го гледам, ама и то не е виновно, ние българите сме му дали думата.

    09:55 22.12.2025

  • 39 Този

    14 1 Отговор
    Този човек винаги си е въобразявал, че е много значим за развитието на човечеството. Нека е наясно, че не е достатъчно да носиш гена на велика нация. Той ня прилича по нищо на евреин /по бащина линия/, по-скоро може да се сравни с български меркантил комплексиран от липса на качества за политик който си въобразява, че може да влияе на хората.

    10:02 22.12.2025

  • 40 Тоя неблагодарен юда

    20 0 Отговор
    Още ли не сатго копили?
    Що за народ сме, че търпим тоя злосторник който призова да скопим лъвът от герба на българското знаме, да трови въздуха ?
    Да си върви при предците си.

    10:03 22.12.2025

  • 41 хъ хъ хъ

    11 0 Отговор
    гнЯс

    10:05 22.12.2025

  • 42 ивелин михайлов

    15 0 Отговор
    тоя евреин преди няколко години каза, че ще скопи българския лъв и постигна целта си! Който не вярва да му провери туитъра - още седи въпросния пост

    10:06 22.12.2025

  • 43 българин

    15 2 Отговор
    жалко, че цар Борис Трети отказа да депортира евреите! Ако беше тоя никога нямаше да се роди!

    10:07 22.12.2025

  • 44 ШЕФА

    18 0 Отговор
    Ако някой не е виждал и не знае какво е изр.д да види снимката !

    10:08 22.12.2025

  • 45 Тоя подготви ВОЙНАТА в света

    14 0 Отговор

    До коментар #33 от "Този ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ!":

    Паси ке бъде калибриран, войната идва защото юдеина е един от положилите основите на тая война, възмездието иде и нема да има прошка. Нема къде да избягаш божие изчадие!

    10:08 22.12.2025

  • 46 АЗ-ът

    16 0 Отговор
    Този господин е живият пример за това,колко са били прави комунистите от 44-45 година, които "били унищожили цвета на нацията ".

    10:09 22.12.2025

  • 47 гост

    16 1 Отговор
    Този мухльо е за разстрел и е тъжно да се появява по телевизийте и да говори глупости. Мечтаното му НАТО и евро банкнотите ще му изядат главата. И той ще иска охрана и ще се чуди къде да се скрие от недоволството на българите след няколко дни. Ще стане страшно , но всичките който се правят на политици не им се вярва ,че ще се случи. За малоумниците из Европа няма смисъл да пиша. Френските фермери реагират правилно,на неадекватни решения.

    10:12 22.12.2025

  • 48 Отровен гущер

    10 0 Отговор
    или мелез от марокански евреин-комунист е наглецът на снимката?

    Този тип нанесе огромни щети на България, но не отиде в Израел да си отбие службата в ЦАХАЛ...

    10:14 22.12.2025

  • 49 БАЦЕ ЕООД

    11 0 Отговор
    а ЕС е в клинична смърт

    10:15 22.12.2025

  • 50 Следващата национална катастрофа на път

    10 0 Отговор
    Отдавна се убедих, че човека не е наред с главата. Жалко, че заради такива същества страната ни влиза в пагубни за българите съюзи.

    10:16 22.12.2025

  • 51 На снимката...!

    9 0 Отговор
    Един издухан ,,Трабант"...

    10:17 22.12.2025

  • 52 Този

    8 0 Отговор
    Продажник жие ли е още ,доста съсухрен изглежда

    10:20 22.12.2025

  • 53 жълтото еврейче

    9 0 Отговор
    добре, че не си в Историята, а в летищата като варшавското! нидей рива, не ти се получава!

    10:24 22.12.2025

  • 54 ООрана държава

    8 0 Отговор
    E тоя няма връзка с главния мозък

    10:25 22.12.2025

  • 55 Перо

    8 0 Отговор
    Тоя ционист иска да пробута най-големия костовист и некадърник в ЕЦБ. Еврейски уйдурми! Кой е Паси да дава такива предложения? Остава да бъде подкрепен сега от Плевнелиев и уйдурмата ще бъде завършена!

    10:26 22.12.2025

  • 56 БАЦЕ ЕООД

    8 0 Отговор
    Леле, тоя колко е тъп просто

    10:26 22.12.2025

  • 57 Тракиец 🇺🇦

    9 0 Отговор
    Егати стратегическия и цивилизационен избор.....най бедни в целия съюз..със най скъпи стоки от първа необходимост с най скъпите храни и лекарства в ЕС но пък с африкански заплати...къв избор е това ..? И между другото подписването с ЕС за присъединяване е най голямата катастрофа в новата българска държава..Буквално ЕС ни превърна в тоалетна ...заличи ни

    10:26 22.12.2025

  • 58 По еврейски

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В различни партии, пък от къде излезе келепира.
    Все някой трябва да е във властта!

    10:28 22.12.2025

  • 59 Заради

    5 0 Отговор
    такива главният мозък на ЕС е като балон пуснат на свобода...

    10:29 22.12.2025

  • 60 Хищни маймуни!!!

    0 5 Отговор
    чета ви коментарите............Защо е тази НЕпредизвикана злоба???За да мразите някой то той трябва да ви е направил нещо -ЛОШО!Да кажем ,просия ви изби 46г по-умните хора за да уравни всички и лесно да ги Управлява и ДОИ!Вие не я мразите ,а я наричате....освободителка , а тя ви е поробила.Праасията ви "прибра"25тона злато 44г, а и ежегодно ви прибира ЛЕВчетата ,но вие Си я обичате...Просията ви сложе руски губернатор и от 1878г та до ден днешен ви управляват хора с руски имена..........Но вие.........За тази земя ,която дадоха на просия да води вие не сте получили и един лев наем!При бай тодор поне даваха е си Плащаха за ТРИгулярната си политика ,просиянците....та ако някой трябва да плюе по миналото аз и покойните ми роднини сме подходящи защото сме Потърпевши от тях без да сме били на държавна хранилка........Но такива като нас ,особенно вуйчо бе изстрадал 13г по лагерите ,но той в разговор винаги е казвал.Живота е най жестокия съдник.Аз им прощавам.Та този соломон за що го мразите??Познавате родителите му???Може би дядовците му??Може би знаете ,че той ходеше в двореца на пионерите при Тодор Тодоров в шахматния кръжок???защо го мразите?

    Коментиран от #68

    10:29 22.12.2025

  • 61 Аве

    6 0 Отговор
    Май..та му на Пасито!

    10:29 22.12.2025

  • 62 Тракиец 🇺🇦

    5 0 Отговор
    Ако е толкова добър избор защо не допуснахте референдум за пръсаединяване към ЕС и еврото ? Защо забранихте демокрацията бе чи.фут мазен ционист

    10:30 22.12.2025

  • 63 фбр

    4 0 Отговор
    Малоумник на квадрат!!!

    10:30 22.12.2025

  • 64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ДЕМЕК СИК СЕ ДОКОПА ДО МАТРИЦИТЕ
    ЗА ПЕЧАТАНЕ НА ЕВРО :)

    10:31 22.12.2025

  • 65 СалаМУНЧО....

    5 0 Отговор
    Що дириш още тука... грабвай мешка, пушка, вокзал и право на фронта да бориш Путин!!!

    10:37 22.12.2025

  • 66 Монкаа

    5 0 Отговор
    не бъркай мозъка с ректума, твърде далече са едното от другото!

    10:37 22.12.2025

  • 67 СПРАВЕДЛИВ

    4 0 Отговор
    СТАР ИЗКУКУРИГАЛ СТАРЕЦ

    10:37 22.12.2025

  • 68 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хищни маймуни!!!":

    Отговарям ти защо го мразя :
    - Защото той е един от главните виновници чрез тоталитаризъм и забрана на демокрацията в България чрез диктата България да се присъедини към ЕС без народа да бъде питан
    - Защото беше част от престъпна БКП и ДС шайка наричаща се НДСВ която легитимира организираната престъпност на вис 2 сик Мултигруп и другите престъпници и ги направи официално бизнесмени като и в това число забрани на службите да ги преследват
    - Защото той е съучастник в издигането на етническата БКП терористична организация ДПС която направи масов погром в българската държава и положи основите да унищожи горите и екосистемата на България
    - Защото той чрез аверите му Никито Василев и Милен Велчев и компания откраднаха десетки милиарди наши пари и ги преведоха в офшорни зони
    -Защото е нагъл еврейн ционист който мрази българския народ и като всеки друг еврейн унищожава бялата раса като неговата роля в България беше масово да е ци..га..низира
    Да продължавам ли да ти обяснявам

    10:37 22.12.2025

  • 69 Петкан

    3 0 Отговор
    България влиза в „главния кенеф“ на ЕС...за да бърше з...ците на Урсула и сие...

    10:38 22.12.2025

  • 70 Стеф

    2 0 Отговор
    Ако нещата в България вървяха добре, щеше да изкарва прехраната си с това за което е учил, а не с призванието си - продажен тарикат!!!

    10:42 22.12.2025

  • 71 МРЪСНА ЕВРЕЙСКА ГАД

    1 0 Отговор
    ТВОЙТА. МАМИЦА

    10:44 22.12.2025

  • 72 ейджи

    0 0 Отговор
    200 Византия, 500Турция, сега Джендърско..колко години?

    10:46 22.12.2025

