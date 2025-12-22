Соломон Паси: България влиза в „главния мозък“ на ЕС

Броени дни остават до приемането на еврото като официална валута у нас - финал на дълъг политически и икономически път за България. В специално интервю за bTV Соломон Паси - бивш външен министър, дипломат и една от ключовите фигури зад членството ни в НАТО и ЕС – говори за „невероятните неща“, които с времето са се превърнали в реалност.
„Моята професия е да правя заключения“, казва Паси, връщайки се към моментите, когато идеите му са изглеждали невъзможни. Така е било с призива България да стане член на НАТО, с усилията за присъединяване към Европейския съюз, а днес - с пълноправното ни място в еврозоната.
В кабинета му, своеобразен архив на най-новата българска история - има снимки с Далай Лама, Михаил Горбачов, Джордж Буш, Бил Клинтън, Маргарет Тачър, както и кадри от подписването на договора за членство в ЕС и издигането на българското знаме в НАТО.
Един от най-емблематичните моменти, за които Паси припомня, е включването на кирилицата върху евробанкнотите.
„22% от буквите върху еврото са български. Това означава, че нация с едва 1,5% от населението на ЕС е представена 15 пъти“, подчертава той. По думите му, това прави еврото най-тиражираното печатно издание на кирилица в света – с близо 30 милиарда банкноти в обращение.
С влизането си в еврозоната България става част от „главния мозък на Европейския съюз“, каза Паси. Според него това е не просто икономически, а стратегически и цивилизационен избор, който поставя страната ни в центъра на вземането на решения.
Сред смелите му предложения е и България да номинира управителя на БНБ Димитър Радев за председател на Европейската централна банка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А от теб..
Коментиран от #36
09:30 22.12.2025
2 Иван
09:31 22.12.2025
3 еврейски дявол
Коментиран от #33
09:31 22.12.2025
4 таксиджия 🚖
Как България ще оцелее със европейски цени без производство, земеделие, слаб туризъм(заради мутрите на герб), със загиващ ИТ и кол център сектори!?
Коментиран от #19
09:33 22.12.2025
5 Последния Софиянец
09:34 22.12.2025
6 Гост
09:34 22.12.2025
7 Гост
09:34 22.12.2025
9 Тази мумия пак се появи!
09:35 22.12.2025
11 Хаха
09:36 22.12.2025
12 един ден българия ще ръководи ЕС
09:36 22.12.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
че баща му беше доверен съветник на Живков, а синът му е в редовете на БСП🤔❗
Коментиран от #58
09:36 22.12.2025
14 Делю Хайдутин
09:36 22.12.2025
15 Факт
09:36 22.12.2025
16 Синя София
09:37 22.12.2025
17 газов инжекцион
09:38 22.12.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:38 22.12.2025
19 Гост
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":Тука си прав бакшиш, ама и ти си мишка дето се криеш зад патентния данък от 20 години и не даваш нищо на държавата като фризьорките. Тва е, пази боже от фризьорка и бакшиш....
09:38 22.12.2025
21 Прозрение
09:40 22.12.2025
22 Сандо
09:41 22.12.2025
23 хихи
Винаги разговора тръгва в една посока "ама ти можеш ли сега да ми дадеш малко пари" 2-милярда за Украйна , 2 за самолетосач на Макрон, 20 за оръжия...
09:42 22.12.2025
24 Куцото добиче
09:43 22.12.2025
25 в кратце
09:44 22.12.2025
26 Робин Хорсфол
09:45 22.12.2025
27 Анонимен
09:47 22.12.2025
28 Поправка
пример: 40 милиарда и златните ни запаси отиват в ЕЦБ и ние не боравим вече с тях, а дигиталнито евро от 2027 ви контролира и взема всичко
09:47 22.12.2025
29 Ццц
09:48 22.12.2025
30 Факт
09:49 22.12.2025
31 Тома
09:49 22.12.2025
32 Соломон Напасания!
09:50 22.12.2025
33 Този ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ!
До коментар #3 от "еврейски дявол":ЮДЕЙСКИЯ дявол един от унищожителите на България и българите. Проклето да е семето ти юдейско, предатели на Христос! Господ само злини да ви дава! Амин! Един Юдеин съсипа ОКРАИНА, друг Юдеин съсипа България. Заради него имаме проблеми в селското стопанство, в енергетиката и сега във финансите.
Коментиран от #45
09:50 22.12.2025
34 гдфгфдг
09:50 22.12.2025
35 урко
09:53 22.12.2025
36 То е логично
До коментар #1 от "А от теб..":С влизането в нато, станахме дясната ръка, с влизането в ЕС, станахме душата на компанията, с еврозоната вече сме мозъка.
Има развитие. А магазин за бедни кога ще има и в други градове?
09:54 22.12.2025
37 безпартиен
09:54 22.12.2025
38 ИВАН
09:55 22.12.2025
39 Този
10:02 22.12.2025
40 Тоя неблагодарен юда
Що за народ сме, че търпим тоя злосторник който призова да скопим лъвът от герба на българското знаме, да трови въздуха ?
Да си върви при предците си.
10:03 22.12.2025
41 хъ хъ хъ
10:05 22.12.2025
42 ивелин михайлов
10:06 22.12.2025
43 българин
10:07 22.12.2025
44 ШЕФА
10:08 22.12.2025
45 Тоя подготви ВОЙНАТА в света
До коментар #33 от "Този ПРЕДАДЕ БЪЛГАРИЯ!":Паси ке бъде калибриран, войната идва защото юдеина е един от положилите основите на тая война, възмездието иде и нема да има прошка. Нема къде да избягаш божие изчадие!
10:08 22.12.2025
46 АЗ-ът
10:09 22.12.2025
47 гост
10:12 22.12.2025
48 Отровен гущер
Този тип нанесе огромни щети на България, но не отиде в Израел да си отбие службата в ЦАХАЛ...
10:14 22.12.2025
49 БАЦЕ ЕООД
10:15 22.12.2025
50 Следващата национална катастрофа на път
10:16 22.12.2025
51 На снимката...!
10:17 22.12.2025
52 Този
10:20 22.12.2025
53 жълтото еврейче
10:24 22.12.2025
54 ООрана държава
10:25 22.12.2025
55 Перо
10:26 22.12.2025
56 БАЦЕ ЕООД
10:26 22.12.2025
57 Тракиец 🇺🇦
10:26 22.12.2025
58 По еврейски
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В различни партии, пък от къде излезе келепира.
Все някой трябва да е във властта!
10:28 22.12.2025
59 Заради
10:29 22.12.2025
60 Хищни маймуни!!!
Коментиран от #68
10:29 22.12.2025
61 Аве
10:29 22.12.2025
62 Тракиец 🇺🇦
10:30 22.12.2025
63 фбр
10:30 22.12.2025
64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕЧАТАНЕ НА ЕВРО :)
10:31 22.12.2025
65 СалаМУНЧО....
10:37 22.12.2025
66 Монкаа
10:37 22.12.2025
67 СПРАВЕДЛИВ
10:37 22.12.2025
68 Тракиец 🇺🇦
До коментар #60 от "Хищни маймуни!!!":Отговарям ти защо го мразя :
- Защото той е един от главните виновници чрез тоталитаризъм и забрана на демокрацията в България чрез диктата България да се присъедини към ЕС без народа да бъде питан
- Защото беше част от престъпна БКП и ДС шайка наричаща се НДСВ която легитимира организираната престъпност на вис 2 сик Мултигруп и другите престъпници и ги направи официално бизнесмени като и в това число забрани на службите да ги преследват
- Защото той е съучастник в издигането на етническата БКП терористична организация ДПС която направи масов погром в българската държава и положи основите да унищожи горите и екосистемата на България
- Защото той чрез аверите му Никито Василев и Милен Велчев и компания откраднаха десетки милиарди наши пари и ги преведоха в офшорни зони
-Защото е нагъл еврейн ционист който мрази българския народ и като всеки друг еврейн унищожава бялата раса като неговата роля в България беше масово да е ци..га..низира
Да продължавам ли да ти обяснявам
10:37 22.12.2025
69 Петкан
10:38 22.12.2025
70 Стеф
10:42 22.12.2025
71 МРЪСНА ЕВРЕЙСКА ГАД
10:44 22.12.2025
72 ейджи
10:46 22.12.2025