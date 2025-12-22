Япония се готви да възобнови дейността на най-голямата атомна електроцентрала в света

Япония направи последната стъпка към възобновяване на работата на най-голямата атомна електроцентрала в света, след като регионалното събрание на префектура Ниигата гласува вот на доверие на губернатора Хидео Ханазуми. Решението на практика отваря пътя за рестартиране на АЕЦ „Кашивазаки-Карива“ (Kashiwazaki-Kariwa), почти 15 години след ядрената катастрофа във Фукушима, предава Ройтерс, съобщи БТА.

Централата „Кашивазаки-Карива“, разположена на около 220 километра северозападно от Токио, беше сред 54-те ядрени реактора, спрени след земетресението и цунамито през 2011 г., които доведоха до аварията в АЕЦ „Фукушима Дайичи“ (Fukushima Daiichi) – най-тежката ядрена катастрофа след Чернобил.

Оттогава Япония е възобновила работата на 14 от общо 33 реактора, които остават в експлоатация, в опит да намали зависимостта си от вноса на изкопаеми горива. „Кашивазаки-Карива“ ще бъде първият реактор, управляван от „Токио Електрик Пауър Ко“ (Tokyo Electric Power Co, TEPCO), който отново ще влезе в експлоатация, след като същата компания управляваше централата във Фукушима.

Обществената телевизия Ен Ейч Кей (NHK) съобщи, че операторът обмисля рестартиране на първия от седемте реактора в комплекса около 20 януари. Говорителят на „Токио Електрик Пауър Ко“ Масакацу Таката заяви, че компанията остава твърдо решена да не допусне повторение на подобна авария и да гарантира безопасността на жителите на префектура Ниигата, като отказа да коментира конкретни срокове.

Протести и обществено недоверие

Преди гласуването около 300 протестиращи, предимно възрастни хора, се събраха пред сградата на префектурното събрание в Ниигата с плакати с надписи „Не на ядрената енергия“, „Против възобновяването на Кашивазаки-Карива“ и „Подкрепете Фукушима“. По време на митинга участниците изпяха песента „Фурусато“ – национална песен за връзката с родното място.

Въпреки обещанието на „Токио Електрик Пауър Ко“ да инвестира 100 милиарда йени (около 641 милиона долара) в префектурата през следващите 10 години значителна част от местните жители остават предпазливи. Проучване, публикувано от префектура Ниигата през октомври, показва, че 60 процента от анкетираните не смятат, че условията за възобновяване на работата са изпълнени, а близо 70 процента се притесняват от експлоатацията на централата от същия оператор.

Сред протестиращите е и 52-годишната земеделска производителка Аяко Ога, която е напуснала района около Фукушима през 2011 г. заедно с около 160 000 други евакуирани. Тя заяви, че рискът от ядрена авария не може да бъде пренебрегнат, като допълни, че продължава да изпитва посттравматични симптоми от преживяното.

Енергийна сигурност и климатични цели

Гласуването в Ниигата се разглежда като последното сериозно препятствие пред рестартирането на първия реактор, който според оценки на японското министерство на търговията може да увеличи електроснабдяването на района на Токио с около 2 процента.

Премиерът Санае Такаичи, която встъпи в длъжност преди два месеца, подкрепя възобновяването на ядрената енергетика като част от усилията за укрепване на енергийната сигурност и ограничаване на разходите за внос на изкопаеми горива. В момента между 60 и 70 процента от електроенергията в Япония се произвеждат от такива източници. През миналата година страната е изразходвала 10,7 трилиона йени (около 68 милиарда долара) за внос на втечнен природен газ и въглища.

Въпреки намаляващото си население Япония очаква търсенето на енергия да се увеличи през следващото десетилетие заради разширяването на енергоемки центрове за изкуствен интелект. В този контекст страната си е поставила за цел да удвои дела на ядрената енергия в енергийния си микс до 20 процента до 2040 година.

Според Джошуа Нгу от консултантската компания „Ууд Макензи“ (Wood Mackenzie) общественото приемане на възобновяването на работата на АЕЦ „Кашивазаки-Карива“ ще бъде важен етап за постигането на тези цели.

През юли „Кансай Електрик Пауър“ (Kansai Electric Power), най-големият оператор на ядрена енергия в Япония, обяви, че ще започне проучвания за изграждане на реактор в западната част на страната – първият нов ядрен блок след катастрофата във Фукушима.

Въпреки това част от обществото остава силно критична към възраждането на ядрената енергетика. „Като жертва на ядрената авария във Фукушима желая никой – нито в Япония, нито другаде по света – да не преживее отново щетите от подобна катастрофа“, заяви Аяко Ога.