Милан преговаря с Манчестър Сити за защитник

Милан е в контакт с Манчестър Сити за трансфер на защитника Мануел Аканджи, съобщава “La Gazzetta dello Sport”. 30-годишният швейцарец е основна цел за подсилване на отбраната на „росонерите“ заради своята универсалност – може да играе във всички позиции от защитна тройка.

Таксата за сделката не се очаква да бъде проблем, след като Галатасарай вече постигна договорка със Сити за около 15 милиона евро. Пречка обаче са високите заплати на Аканджи – той получава 5 милиона евро на сезон, а Милан настоява да ги свали до 3,5 млн., за да се стигне до трансфер.