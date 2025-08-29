Барселона готви 17-годишен за заместник на Фермин Лопес

Барселона е готова да заложи на свой юноша, ако Фермин Лопес напусне клуба в следващите дни. Според “Mundo Deportivo” треньорският щаб на Ханзи Флик е убеден, че 17-годишният Педро Фернандес, известен като Дро, е готов да направи следващата крачка в развитието си и да получи по-важна роля в първия отбор.

Фермин Лопес е обект на сериозен интерес от Челси и все по-усилено се говори за трансфер във Висшата лига. Ако спортният директор Деко одобри продажбата, Барса ще очаква сериозна сума за 22-годишния халф. Мнозина предполагат, че каталунците ще потърсят заместник отвън, но изглежда клубът е готов да заложи на вътрешен ресурс.

Дро направи силна предсезонна подготовка и се превърна в едно от най-приятните открития на лятото. Галисийският талант е офанзивен полузащитник с креативност и техника, които вече са убедили Флик и неговия екип, че е способен да се наложи в първия състав на „блаугранас“.