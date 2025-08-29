Бенфика с нов трансферен рекорд на клуба

Бенфика ще купи Георгий Судаков от Шахтьор за рекордните за клуба 30 милиона евро, пише "Рекорд". Клубовете са много близо до финализиране на трансфера на халфа, който след след два дни ще навърши 23 години. „Миньорите“ ще получат и процент от сумата при препродажба на украинския национал.

Този трансфер ще бъде рекорден в историята на „орлите“. До момента най-скъпият играч на Бенфика е Оркун Кекчу, за когото бе платено 25 + 4,7 милиона евро.

В последния сезон на украинското първенство Судаков изигра 25 мача, в които отбеляза 13 гола и направи 4 асистенции. За националния отбор на страната си има 28 срещи и три попадения.