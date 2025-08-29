Новини
Ето всички отбори, които ще се борят в основната фаза на Лига Европа

29 Август, 2025

Разградчани се класираха след тежък сблъсък и успех над северномакедонския Шкендия с 5:3 след продължения

Ето всички отбори, които ще се борят в основната фаза на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вече са известни всички тимове, които ще играят в голямата групова фаза на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. След изиграването на реваншите в плейофната фаза напред продължиха шампионът на България Лудогорец, Бран, Мидтиланд, Малмьо, Панатинайкос, ПАОК Солун, Макаби Тел Авив, Генк, Утрехт, Йънг Бойс, ФКСБ и Спортинг Брага.

Разградчани се класираха след тежък сблъсък и успех над северномакедонския Шкендия с 5:3 след продължения. ПАОК на Кирил Десподов направи впечатляваща заявка с разгромното 5:0 над Риека на Доминик Янков в реванша. Българският капитан започна като титуляр за гърците, докато Янков не бе в състава на хърватския тим. Другият наш представител – вратарят Димитър Митов с Абърдий, не успя да продължи напред, след като шотландците бяха елиминирани от ФКСБ.

Ето урните за жребия в Лига Европа, който е в петък (29 август) от 14:00 часа:

Първа урна: Рома (Италия), Порто (Португалия), Рейнджърс (Шотландия), Фейенорд (Нидерландия), Лил (Франция), Динамо Загреб (Хърватия), Реал Бетис (Испания), Ред Бул Залцбург (Австрия), Астън Вила (Англия)

Втора урна: Фенербахче (Турция), Спортинг Брага (Португалия), Цървена звезда (Сърбия), Олимпик Лион (Франция), ПАОК Солун (Гърция), Виктория Пилзен (Чехия), Ференцварош (Унгария), Селтик (Шотландия), Макаби Тел Авив (Израел)

Трета урна: Йънг Бойс (Швейцария), Базел (Швейцария), Мидтиланд (Дания), Фрайбург (Германия), ЛУДОГОРЕЦ, Нотингам Форест (Англия), Щурм Грац (Австрия), ФКСБ (Румъния), Ница (Франция)

Четвърта урна: Болоня (Италия), Селта Виго (Испания), Щутгарт (Германия), Панатинайкос (Гърция), Малмьо (Швеция), Го Ахед Ийгълс (Нидерландия), Утрехт (Нидерландия), Генк (Белгия), Бран (Норвегия)


