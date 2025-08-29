Ясни са всички участници за основната фаза на Лигата на конференциите

В четвъртък се проведоха реваншите от плейофния кръг на Лигата на конференциите и вече са ясни всички участници в груповата фаза на третия по сила европейския клубен турнир преди жребия в петък (29 август).

Българските представители Левски и Арда не успяха да преодолеят своите съперници и прекратиха европейската си кампания. „Сините“ допуснаха втора загуба от АЗ Алкмаар (1:4, общ резултат 1:6), докато Арда отстъпи на полския Ракув Ченстохова (1:2, общ резултат 1:3).

Всички клубове от Топ 5 първенствата – Кристъл Палас (Англия), Райо Валекано (Испания), Фиорентина (Италия), Майнц 05 (Германия) и Страсбург (Франция) обаче намериха място в груповата фаза на надпреварата. Лондончани направиха 0:0 като гости на норвежкия Фредрикстад, а успехът с 1:0 у дома им осигури класиране. Райо разгроми Неман Гродно с 4:0 на „Вайехас“ след попадения на Серхио Камейо, Хорхе де Фрутос и два на Алваро Гарсия. Цял мач за беларусите изигра защитникът Егор Паркоменко, който е сочен за сигурно ново попълнение на ЦСКА 1948.

Страсбург постигна ценна победа с 3:2 като гост над Брьондби след нулево равенство във Франция. Головете за французите реализираха Емануел Емега (2) и Исмаел Дукуре, а за датчаните точни бяха Даниел Вас и Микаел Грегорич. Фиорентина отстрани Полися Житомир с 3:2 в Реджо Емилия, като украинците поведоха чрез Назаренко и Андрийевски, но „Ла Виола“ обърна с попадения на Додо, Лука Раниери и Един Джеко. Общият резултат бе убедителен – 6:2.

Майнц 05 също не срещна проблеми и срази Розенборг с 4:1 в Германия, за да продължи с общо 5:3. За немския тим се разписаха Щефан Бел, Джае-сунг Лий, Нелсон Випер и Надием Амири, докато Исламович бе точен за норвежците.

Голямата изненада дойде от Истанбул, където Бешикташ отпадна срамно от Лозана – 0:1 у дома и 1:2 общ резултат. Единственото попадение бе дело на Нейтън Бътлър-Ойедеджи в края на първата част, а още в началото турците останаха с човек по-малко след червен картон на Феликс Удокай. Това поражение ще доведе до раздяла с наставника Оле Гунар Солскяер с незабавен ефект.