Бешикташ би шута на Солскяер след провала срещу Лозана

Оле Гунар Солскяер напусна поста си като старши треньор на Бешикташ. Турският клуб отстъпи на Лозана с 0:1 в реванша от плейфите за класиране в основната фаза на Лигата на конференциите и след равенството в първия мач няма да играе в европейските клубни турнири през есента.
Малко след края на мача истанбулският гранд обяви прекратяването на договора с норвежкия специалист, който пристигна в клуба миналата година.
Под негово ръководство Бешикташ завърши на 4-то място в крайното класиране на турската Суперлига.
Солскяер е бил начело на Кардиф Сити, Молде и Манчестър Юнайтед.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лили
11:03 29.08.2025