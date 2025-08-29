Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бешикташ би шута на Солскяер след провала срещу Лозана

Бешикташ би шута на Солскяер след провала срещу Лозана

29 Август, 2025 10:30 654 1

  • оле гунар солскяер-
  • бешикташ-
  • лозана-
  • лига на конференциите-
  • футбол

Малко след края на мача истанбулският гранд обяви прекратяването на договора с норвежкия специалист

Бешикташ би шута на Солскяер след провала срещу Лозана - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Оле Гунар Солскяер напусна поста си като старши треньор на Бешикташ. Турският клуб отстъпи на Лозана с 0:1 в реванша от плейфите за класиране в основната фаза на Лигата на конференциите и след равенството в първия мач няма да играе в европейските клубни турнири през есента.

Малко след края на мача истанбулският гранд обяви прекратяването на договора с норвежкия специалист, който пристигна в клуба миналата година.

Под негово ръководство Бешикташ завърши на 4-то място в крайното класиране на турската Суперлига.

Солскяер е бил начело на Кардиф Сити, Молде и Манчестър Юнайтед.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лили

    1 0 Отговор
    Оле Гунар Солскяер не е виновен за провала на турския тим Бешикташ.Все пак той положи много усилия да бъдат на четвърта позиция в Турската Суперлига ,а в настоящия момент заемат 8 позиция,с 1 победа над Еюпспорт и 2 отложени мача.Предстои им мач с Алания на 31 август.

    11:03 29.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ