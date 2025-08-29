Бивши европейски шампиони и сериозни имена очакват Лудогорец в Лига Европа

Българският първенец Лудогорец се класира за груповата фаза на Лига Европа, след като елиминира северномакедонския Шкендия с общ резултат 5:3 след продължения в плейофния кръг. Така „орлите“ за девети път ще бъдат част от основната сцена на втория по сила европейски клубен турнир. Жребият ще се проведе в петък (29 август) от 14:00 часа в Нион, където разградчани ще бъдат поставени в трета урна.

Според формата на надпреварата всеки отбор ще срещне по два съперника от всяка урна – един като домакин и един като гост. Това означава, че Лудогорец може да се изправи срещу редица именити клубове. Сред потенциалните им противници личат тимове със спечелена Купа на европейските шампиони – Нотингам Форест, Астън Вила, Цървена звезда, Селтик, Порто, Фейенорд и ФКСБ. Освен тях, в групите има и немалко представители на водещите първенства в Европа.

🚨 EUROPA LEAGUE POTS ARE SET!



✅ All 36 clubs confirmed their spots!



⏰ Fixtures Draw on Friday at 13:00 CET! pic.twitter.com/ieuwTsEicj — Football Rankings (@FootRankings) August 28, 2025

Всички потенциални съперници на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа:

Първа урна: Рома (Италия), Порто (Португалия), Рейнджърс (Шотландия), Фейенорд (Нидерландия), Лил (Франция), Динамо Загреб (Хърватия), Реал Бетис (Испания), Ред Бул Залцбург (Австрия), Астън Вила (Англия)

Втора урна: Фенербахче (Турция), Спортинг Брага (Португалия), Цървена звезда (Сърбия), Олимпик Лион (Франция), ПАОК Солун (Гърция), Виктория Пилзен (Чехия), Ференцварош (Унгария), Селтик (Шотландия), Макаби Тел Авив (Израел)

Трета урна: Йънг Бойс (Швейцария), Базел (Швейцария), Мидтиланд (Дания), Фрайбург (Германия), ЛУДОГОРЕЦ, Нотингам Форест (Англия), Щурм Грац (Австрия), ФКСБ (Румъния), Ница (Франция)

Четвърта урна: Болоня (Италия), Селта Виго (Испания), Щутгарт (Германия), Панатинайкос (Гърция), Малмьо (Швеция), Го Ахед Ийгълс (Нидерландия), Утрехт (Нидерландия), Генк (Белгия), Бран (Норвегия)