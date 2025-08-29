Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бивши европейски шампиони и сериозни имена очакват Лудогорец в Лига Европа

Бивши европейски шампиони и сериозни имена очакват Лудогорец в Лига Европа

29 Август, 2025 11:29 507 0

  • лудогорец-
  • лига европа-
  • футбол

„Орлите“ за девети път ще бъдат част от основната сцена на втория по сила европейски клубен турнир

Бивши европейски шампиони и сериозни имена очакват Лудогорец в Лига Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският първенец Лудогорец се класира за груповата фаза на Лига Европа, след като елиминира северномакедонския Шкендия с общ резултат 5:3 след продължения в плейофния кръг. Така „орлите“ за девети път ще бъдат част от основната сцена на втория по сила европейски клубен турнир. Жребият ще се проведе в петък (29 август) от 14:00 часа в Нион, където разградчани ще бъдат поставени в трета урна.

Според формата на надпреварата всеки отбор ще срещне по два съперника от всяка урна – един като домакин и един като гост. Това означава, че Лудогорец може да се изправи срещу редица именити клубове. Сред потенциалните им противници личат тимове със спечелена Купа на европейските шампиони – Нотингам Форест, Астън Вила, Цървена звезда, Селтик, Порто, Фейенорд и ФКСБ. Освен тях, в групите има и немалко представители на водещите първенства в Европа.

Всички потенциални съперници на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа:

Първа урна: Рома (Италия), Порто (Португалия), Рейнджърс (Шотландия), Фейенорд (Нидерландия), Лил (Франция), Динамо Загреб (Хърватия), Реал Бетис (Испания), Ред Бул Залцбург (Австрия), Астън Вила (Англия)

Втора урна: Фенербахче (Турция), Спортинг Брага (Португалия), Цървена звезда (Сърбия), Олимпик Лион (Франция), ПАОК Солун (Гърция), Виктория Пилзен (Чехия), Ференцварош (Унгария), Селтик (Шотландия), Макаби Тел Авив (Израел)

Трета урна: Йънг Бойс (Швейцария), Базел (Швейцария), Мидтиланд (Дания), Фрайбург (Германия), ЛУДОГОРЕЦ, Нотингам Форест (Англия), Щурм Грац (Австрия), ФКСБ (Румъния), Ница (Франция)

Четвърта урна: Болоня (Италия), Селта Виго (Испания), Щутгарт (Германия), Панатинайкос (Гърция), Малмьо (Швеция), Го Ахед Ийгълс (Нидерландия), Утрехт (Нидерландия), Генк (Белгия), Бран (Норвегия)


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ