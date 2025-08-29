Младежки национал на България осъществи трансфер в Италия

Бившият младежки национал на България Димо Кръстев, който доскоро тренираше с Левски, осъществи трансфер в Италия. Фиорентина, чиято собственост е 22-годишният футболист, го преотстъпи на третодивизионния Сиракуза.
Защитникът подписа своя договор на живо в предаването Sky Calciomercato L'Originale.
През миналия сезон Кръстев беше под наем в Тернана. Играл е още за Катандзаро и Фералпизало.
Договорът на бранителя с Фиорентина е за още два сезона.
