Младежки национал на България осъществи трансфер в Италия

29 Август, 2025 12:00 608 1

Защитникът подписа своя договор на живо в предаването Sky Calciomercato L'Originale

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият младежки национал на България Димо Кръстев, който доскоро тренираше с Левски, осъществи трансфер в Италия. Фиорентина, чиято собственост е 22-годишният футболист, го преотстъпи на третодивизионния Сиракуза.

Защитникът подписа своя договор на живо в предаването Sky Calciomercato L'Originale.

През миналия сезон Кръстев беше под наем в Тернана. Играл е още за Катандзаро и Фералпизало.

Договорът на бранителя с Фиорентина е за още два сезона.


  • 1 Наистина

    0 0 Отговор
    футбола в България копае нови дълбини. Серия 3, 4? Леле, леле!

    13:23 29.08.2025

