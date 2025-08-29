Новини
Спорт »
Бг футбол »
Пирин Благоевград и ЦСКА II откриват 6-ия кръг във Втора лига

29 Август, 2025 16:24 422 0

  • втора лига -
  • пирин благоевград-
  • черноморец бургас -
  • спартак плевен-
  • спортист своге -
  • янтра габрово -
  • дунав русе -
  • хебър -
  • локомотив горна оряховица -
  • миньор перник

Мачът е днес от 19 часа

Пирин Благоевград и ЦСКА II откриват 6-ия кръг във Втора лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 6 кръг:

29 август - петък, 19:00
Пирин Благоевград - ЦСКА II

30 август - събота, 18:00
Черноморец Бургас - Спартак Плевен
Спортист Своге - Янтра Габрово

30 август - събота, 19:00
Лудогорец II - Дунав Русе
Хебър - Локомотив Горна Оряховица

31 август - неделя, 18:00
Беласица Петрич - Вихрен Сандански
Севлиево - Фратрия

1 септември - понеделник, 17:30
Марек Дупница - Миньор Перник /пряко по Диема спорт/

Етър Велико Търново - почива


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
