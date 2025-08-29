Пирин Благоевград и ЦСКА II откриват 6-ия кръг във Втора лига

Втора лига - 6 кръг:
29 август - петък, 19:00
Пирин Благоевград - ЦСКА II
30 август - събота, 18:00
Черноморец Бургас - Спартак Плевен
Спортист Своге - Янтра Габрово
30 август - събота, 19:00
Лудогорец II - Дунав Русе
Хебър - Локомотив Горна Оряховица
31 август - неделя, 18:00
Беласица Петрич - Вихрен Сандански
Севлиево - Фратрия
1 септември - понеделник, 17:30
Марек Дупница - Миньор Перник /пряко по Диема спорт/
Етър Велико Търново - почива
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА