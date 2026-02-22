Новини
България »
Адвокати в спор за легитимността на и.ф. главен прокурор

Адвокати в спор за легитимността на и.ф. главен прокурор

22 Февруари, 2026 19:06 2 707 26

  • борислав сарафов-
  • александър кашъмов-
  • димитър марковски

Вицепремиерът и правосъден министър Андрей Янкулов обяви амбициозно намерение – смяна на Борислав Сарафов, който вече близо три години временно ръководи прокуратурата

Адвокати в спор за легитимността на и.ф. главен прокурор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от големите заявки на новото служебно правителство е свързана със съдебната реформа. Вицепремиерът и правосъден министър Андрей Янкулов обяви амбициозно намерение – смяна на Борислав Сарафов, който вече близо три години временно ръководи прокуратурата. Доколко тази цел е постижима и ще се сблъска ли с институционална съпротива – темата коментираха адвокатите Александър Кашъмов и Димитър Марковски в „На Фокус“.

Според Александър Кашъмов възможност за промяна съществува. „Демокрацията означава мандат и смяна. Не изключвам Висшият съдебен съвет да избере нова личност. Важно е, че има шанс“, заяви той.

По думите му фигурата на главния прокурор дълги години е била „една от най-опасните за демокрацията“, но освобождаването на Иван Гешев е показало, че постът не е недосегаем. „Сарафов показа, че крилата на тази фигура могат да бъдат подрязани. Въпросът е дали има воля това да се случи“, посочи Кашъмов.

Той подчерта, че според него Сарафов в момента не заема легитимно позицията си, тъй като временното му ръководство продължава прекалено дълго. „Такова узурпиране на публична позиция досега не се е случвало“, добави адвокатът.

Кашъмов е категоричен, че единствено съдилищата – и най-вече Върховният касационен съд – имат правото да тълкуват закона. „Прокурорската колегия няма право да тълкува закона. Друго тълкуване освен това на Касационния съд не може да има“, заяви той, като оспори тежестта на позициите, изразени от самата прокуратура по казуса.

От своя страна адвокат Димитър Марковски определи проблема като едновременно личностен и институционален. Според него основният казус произтича от недобре формулиран текст в Закона за съдебната власт – конкретно чл. 173, ал. 15, след последните изменения. „Не смятам, че Сарафов е в разрез със закона“, каза Марковски.

Той допълни, че познава Сарафов от години и го определя като човек от системата, а не „парашут“. По думите му прокуратурата в момента функционира добре, а през последните три години делата се внасят ускорено в съда.

Кашъмов обаче оспори тази оценка. Според него работата на Сарафов не се отличава с особени резултати, освен с продължителното заемане на поста. Той посочи, че високопрофилни дела, свързани с престъпления по високите етажи на властта, или се бавят с години, или се развиват с необичайна скорост. Като пример даде казуса „Осемте джуджета“, който се точи продължително време, и случая „Благомир Коцев“, който според него се разви изключително бързо.

Марковски от своя страна подчерта, че не е виждал Сарафов да бъде приближен до политически лица и не смята, че действа под политически натиск.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    21 2 Отговор
    Деветото джудже трябаше до сега вече да е УУУ панделата . Синът му има 5-6 строителни фирми ,а женка му е получавала по 15 бонки заплата от шефа на Юнион -Ивкони за тоз де вее !!

    19:10 22.02.2026

  • 2 питам

    25 4 Отговор
    А защо трябва да имаме Гл. прокурор , като имаме министър на правосъдието !!

    19:13 22.02.2026

  • 3 чиляк

    26 3 Отговор
    адвокатите на мафиотското статукво искат сарафов,адвокатите на справедливоста искат да се маха,въпроса е какво иска народа!!!

    19:14 22.02.2026

  • 4 омуртак

    21 4 Отговор
    докога щеги търпим такива ,те обслужват МАФИЯТА ,,ВСИКИ СРЕЩУ Сарафов ,

    19:14 22.02.2026

  • 5 Граждански арест-БОЕЦ СА НА ХОД

    12 1 Отговор
    Просто от утре МВР да си прибере антуража, охраната от сградата на Гл. Прокурор и ВСС.
    Не го ли направи, значи пак ни лъжат, че се борят срещу купуването на избори.

    19:21 22.02.2026

  • 6 топлото

    10 1 Отговор
    Всеки извършил престъпление според текста на закона, мрази прокурора, който го заковава, а всичките общо ненавиждат главния прокурор. Жертвите на престъпление, когато не намират работата на прокурора за достатъчно задълбочена - се присъединяват към омразата.

    19:21 22.02.2026

  • 7 Удри

    7 28 Отговор
    Сарафов е напълно легитимен до избирането на нов главен прокурор. Без значение дали това се харесва на Асен Василев, Румен Радев и Ахмед Доган, както и на олигарсите зад тях.

    Коментиран от #10

    19:22 22.02.2026

  • 8 Хаха

    6 13 Отговор
    Навремето мафията не искаше Гешев за главен прокурор, я сега не иска и Сарафов.

    19:24 22.02.2026

  • 9 РАЗТРЕЛ НА ПЛОЩАДА ПРЕД ЦЯЛ СВЯТ

    13 1 Отговор
    ТОЗИ Е ЗА ПИНОЧЕТ . ВСИЧКИ ЕДРИ МАФИОТИ СА НА СВОБОДА ААААААА ВСИЧКИ КОКОШКАРИ СА В ПАНДИЗА ЗА ДЪЛГО

    19:28 22.02.2026

  • 10 бою циганина

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Удри":

    хахахаххахах

    19:29 22.02.2026

  • 11 Янкулов е по примитивен от тоя

    5 13 Отговор
    Янкулов е примитивен и зависим некадърник ,затова буди отвращение. Не че Сарафов е нещо ,но новото чучело е само да си заслужи заплатата, а май няма добра подготовка и това се усеща.

    19:29 22.02.2026

  • 12 БОРИСОВ ПОЗОР ОСТАВКА И ЗАТВОР

    15 2 Отговор
    Оставка мутрооо!

    Коментиран от #16

    19:32 22.02.2026

  • 13 Гост

    12 1 Отговор
    пеефски да се обажда на тоя мафиот сарафчоф и да го гони, че ни писна от деветото мафиотско джудже

    19:35 22.02.2026

  • 14 Пешо

    8 1 Отговор
    Щом спорят,значи вече се е омирисал

    19:35 22.02.2026

  • 15 Димитър Георгиев

    17 1 Отговор
    Марковски,мафиотска подлого!

    19:39 22.02.2026

  • 16 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "БОРИСОВ ПОЗОР ОСТАВКА И ЗАТВОР":

    ДО 12 13 14 АМА ТИ ЗА КАКЪВ СЕ ИМАШ ХАХАХАХАХАХАХАХА

    20:06 22.02.2026

  • 17 Цвете

    7 2 Отговор
    ЕХ МАРКОВСКИ, КОЛКО СИ ПОВЪРТЛИВ.ОГЛЕДАЙ СЕ, ОКОЛО ТЕБ НАИСТИНА ЛИ ИМА ЛЕГИТИМЕН ПРОКУРОР? В ТАКАВА ДЪРЖАВА ЛИ ИСКАШ ДА ЖИВЕЕМ, ВЕЧНИ И НЕДОСЕГАЕМИ ,КАТО ПРЕДИ 1989 ГОДИНА? УВАЖАВАХ ТЕ, ПРЕДИ. ДНЕС, НЕ. 🐷🎃🤔🙄👎😠🇧🇬

    20:09 22.02.2026

  • 18 Промяна

    1 2 Отговор
    ТОЗИ НПО СОРОСНИ Е НЕЛИГЕТИМ АМА НИКОЙ СИ БЕЕЕЕ НАЗНАЧЕН СИ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ И СЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНСТВОТО БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ АВА ТИ СИ НЕЛИГИТИМЕН

    20:09 22.02.2026

  • 19 6699

    2 1 Отговор
    Съобщение с разказ от наш читател на мейла на съвпадна с други любопитни версии за касапницата в Петрохан .....

    20:09 22.02.2026

  • 20 Цвете

    2 1 Отговор
    ЕХ МАРКОВСКИ, КОЛКО СИ ПОВЪРТЛИВ.ОГЛЕДАЙ СЕ, ОКОЛО ТЕБ НАИСТИНА ЛИ ИМА ЛЕГИТИМЕН ПРОКУРОР? В ТАКАВА ДЪРЖАВА ЛИ ИСКАШ ДА ЖИВЕЕМ, ВЕЧНИ И НЕДОСЕГАЕМИ ,КАТО ПРЕДИ 1989 ГОДИНА? УВАЖАВАХ ТЕ, ПРЕДИ. ДНЕС, НЕ. 🐷🎃🤔🙄👎😠🇧🇬

    20:12 22.02.2026

  • 21 Този Марковски

    10 1 Отговор
    познавал Сарафов от години и го защитава.Не бил в разрез с закона. Адвокате чети закона по добре бе! Баща ти беше повече в час! Ти си един подмазвач!

    20:14 22.02.2026

  • 22 Пловдив

    11 2 Отговор
    Сарафов е нелигитимен. Всеки с поне малко познания по право го знае. Не го сменят, защото пази от съд Бойко Борисов.

    Коментиран от #23

    20:23 22.02.2026

  • 23 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Пловдив":

    Ама защо лъжеш елементарно че и в назначените служебните са нелигитимни и в президенството няма избран президент А този соросният вън и на цялото петроханско вън или ще работят за изборите или вън

    20:26 22.02.2026

  • 24 ГЛАДЕН

    0 4 Отговор
    Съъъъм! Прокурори ли да ям, или леб.

    20:43 22.02.2026

  • 25 Абе

    0 1 Отговор
    Трябваше вече да му правим 40, какво се мотате само хаби вашия въздух!

    21:49 22.02.2026

  • 26 Хаитянеца оъдавна не е на работа

    0 1 Отговор
    И за кого работиш тогава не разбитам тази патология по бангладешки модел всякакви модели за всичко виш нови чакат на опашката хората искат да растат и те да се мислят за господари в очите на слепите

    22:09 22.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове