Берое и Арда не се победиха

22 Февруари, 2026 16:24 630 1

Берое продължава да няма победа вече в 13 поредни мача от първенството

Берое и Арда завършиха при нулево равенство в мач от 22-ия кръг на шампионата в Първа лига, игран в Стара Загора. През първата част и двата отбора имаха своите положения, но не успяха да реализират. Играта продължи да бъде двуостра и след почивката, а гредата спаси гостите след удар с глава на Хуан Карлос Пинеда, предаде БТА.

Голмайсторът на Берое Алберто Салидо, който до момента е реализирал 10 попадения в първенството, остана извън групата за мача и се очаква до края на трансферния прозорец той да премине в състава на ЦСКА 1948. За това загатна и собственикът на „червените“ Цветомир Найденов с публикация в социалните мрежи.

Така Берое продължава да няма победа вече в 13 поредни мача от първенството, а от своя страна Арда има загуба, победа и равенство след подновяването на шампионата за пролетния дял.

Двата отбора започнаха активно и равностойно срещата, като все пак гостите от Кърджали имаха по-голямо притежание на топката и създадоха две опасности чрез Светослав Ковачев и Вячеслав Велев, но ударите им не намериха целта.

Първата много сериозна опасност дойде в 24-тата минута, когато Сантиаго Брунели намери Нене по десния фланг, а играчът на домакините финтира Димитър Велковски в наказателното поле и стреля от малък ъгъл, но Анатолий Господинов спаси.

В 32-рата минута гостите организираха добра така, която завърши с удар на Андре Шиняшики, но Хуан Пабло Саломони успя да избие пред голлинията.

Две минути по-късно Берое отново имаше отличен шанс да открие, след като Тижан Сона центрира остро в пеналта на Арда, а там Емир Кухиня прати топката над вратата с удар от близка дистанция.

Само две минути след подновяване на играта Патрик Луан напредна по десния фланг и центрира в наказателното поле на Берое, където Димитър Велковски намери топката от въздуха, но ударът му премина на сантиметри от гредата.

Арда имаше нова отлична възможност за попадение в 51-вата минута, когато Светослав Ковачев центрира от пряк свободен удар, а Мартин Паскалев насочи топката под гредата след удар с глава. Вратарят Жауме Валенс обаче изби в корнер.

Берое отговори три минути по-късно, когато Емир Кухиня изведе Нене на стрелкова позиция, но ударът на испанеца мина на сантиметри от гредата.

В следващите две минути последваха нови две възможности пред домакините. Първо удар на Хуан Карлос Пинеда с глава след центриране от корнер срещна напречната греда, в следващата ситуация се получи разбъркване, при което Анаталий Господинов се намеси решително след нов удар на Пинеда от близка дистанция.

Вячеслав Велев центрира опасно в 69-та минута, а вратарят на Берое не успя да улови и изби в краката на Антонио Вутов, който стреля без подготовка, но прати топката над вратата.

Три минути преди изтичане не редовното време Бирсент Карагарен навлезе в пеналта на домакините, финтира Тижан Сона и стреля в далечния ъгъл, но Жауме Валенс се намеси решително и изби в корнер.

По този начин Берое остана на 14-то място в класирането с актив от 18 точки, а Арда е на 8-ма позиция с 28 пункта.

В следващия кръг на шампионата Берое е гост на Ботев (Враца), като срещата е насрочена за 28 февруари от 12:30 часа. Ден по-рано, от 12:45 часа Арда приема Спартак (Варна) в откриващия мач за 23-тия кръг на Първа лига.


Стара Загора / България
