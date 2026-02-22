Левски гледа към титлата: взе трите точки срещу ЦСКА 1948

Левски направи пълен обрат срещу десетима от ЦСКА 1948 като гост и спечели с 3:1 като гост в мач от 22-ия кръг на българското първенство по футбол, с което "сините" увеличиха преднината си на върха в класирането. 26-кратните шампиони са с 53 точки и десет повече от Лудогорец, който ще гостува на Ботев (Пловдив) в понеделник, предаде БТА.
ЦСКА 1948 нанесе първия удар в мача и го направи още в шестата минута. Хосе Мартинес овладя майсторски силно подаване пред наказателното поле и стреля от воле, оставяйки без шанс за реакция вратаря Светослав Вуцов. Левски отговори десетина минути по-късно със силен шут от дъгата на Акрам Бурас, който обаче бе отразен от Петър Маринов.
Левски беше по-близо до гол в 18-ата минута. След продължителна атака Алдаир центрира на главата на Мустафа Сангаре и той стреля, но Маринов изби топката в страничната греда. Тя се върна при "сините" и Мазир Сула центрира отново, а този път Майкон бе неточен с глава.
ЦСКА 1948 остана с човек по-малко в 35-ата минута, когато Адама Траоре извърши грубо нарушение срещу Армстронг Око-Флекс и бе изгонен с втори жълт картон. След изпълнението на статичното положение топката попадна в Майкон пред наказателното поле, а ударът на бразилеца бе спасен от Маринов. Още в следващата атака Мустафа Сангаре напредна отдясно и подаде на Евертон Бала на чиста позиция, но той загуби баланс и изпрати топката високо над напречната греда.
Старши треньорът Александър Александров реагира и смени централния си нападател Мамаду Диало за защитника Андре Хофман, което показва ясно неговата идея - запазване на резултата. Той обаче остана такъв само десет минути, тъй като в 45-ата Левски изравни. Евертон Бала получи топката в наказателното поле и стреля към далечна греда, където Мазир Сула я засече за равенство 1:1, при което завърши полувремето.
Натискът на "сините" продължи и през второто полувреме, а вторият гол не закъсня. В 58-та минута Гашпер Търдин подаде наляво за Майкон и левият бек на гостите пусна остър пас по трева към наказателното поле, а Армстронг Око-Флекс се разписа за 2:1. Ирландският нападател бе точен в дебюта си срещу Ботев (Враца), а миналата седмица даде асистенция за още една победа срещу Ботев (Пловдив).
Левски довърши съперника в 90-ата минута, когато резервата Хуан Переа се разписа след контраатака за втория си гол след трансфера от Локомотив (Пловдив).
ЦСКА 1948 загуби с 1:2, с което остана на четвърто място в класирането на efbet Лига. "Червените" са равни по точки с ЦСКА и изостават с три от Лудогорец.
1 Някой
Коментиран от #3
18:52 22.02.2026
2 Някой
Коментиран от #4
19:04 22.02.2026
3 Ха ха
До коментар #1 от "Някой":Какви съдии бе Припс,я виж статистиката от мача тя казва всичко.Владеене на топката 70/30 за Левски,удари към вратата 13/4 за Левски,точни удари 8/2 за Левски,корнери 6/1 за Левски и ти ми говориш за съдии,а гола на Ради него защо подминаваш там няма никаква засада
Коментиран от #7, #15
19:42 22.02.2026
4 Левскар
До коментар #2 от "Някой":А за гола на Кирилов нещо да кажеш,никаква засада.Но там мълчиш.
19:43 22.02.2026
5 САМО ЛЕВСКИ
19:47 22.02.2026
6 левскар
Коментиран от #13
19:50 22.02.2026
7 Някой
До коментар #3 от "Ха ха":Това и за следващите. Двата гола на Кирилов като нищо са си от засада - така си изглеждаше и при двата. Не случайно там не се туткаха на ВАР. Само коментатора са изказваше все едно е спорно. Дори нещо да е спорно, безспорното е че гола на Окофлекс е от засада! Каквито и да сте привърженици, на видео ще го видите - в всеки един момент от ситуацията е в засада - поне 6 секунди стои в засада до удара към врата. И какви линийки начертаха, където изобщо не са от играч на ЦСКА 1948 - такъв не достига начертаната линия при ВАР.
20:06 22.02.2026
8 Някой
20:08 22.02.2026
9 Му-хахахх
20:10 22.02.2026
10 1914
ИсамоЛевски
Коментиран от #14
20:18 22.02.2026
11 ЯнБибиян
20:28 22.02.2026
12 Някой не е догледал мача
20:56 22.02.2026
13 Левски
До коментар #6 от "левскар":Ти си Припозната Мас....тия .
21:01 22.02.2026
14 Днес са ,, прошки"
До коментар #10 от "1914":Простено ти е! Но за лечението - си помисли!
21:26 22.02.2026
15 Новичок
До коментар #3 от "Ха ха":Статистика вика "говедото" хората играят с човек по- малко и срещу съдиите което като статистика е 10 - 13.Пфу... Нищо Хамрун ви чака за да ви трича.
22:16 22.02.2026
16 Селяни,
22:19 22.02.2026