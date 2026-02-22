Левски гледа към титлата: взе трите точки срещу ЦСКА 1948

Левски направи пълен обрат срещу десетима от ЦСКА 1948 като гост и спечели с 3:1 като гост в мач от 22-ия кръг на българското първенство по футбол, с което "сините" увеличиха преднината си на върха в класирането. 26-кратните шампиони са с 53 точки и десет повече от Лудогорец, който ще гостува на Ботев (Пловдив) в понеделник, предаде БТА.

ЦСКА 1948 нанесе първия удар в мача и го направи още в шестата минута. Хосе Мартинес овладя майсторски силно подаване пред наказателното поле и стреля от воле, оставяйки без шанс за реакция вратаря Светослав Вуцов. Левски отговори десетина минути по-късно със силен шут от дъгата на Акрам Бурас, който обаче бе отразен от Петър Маринов.

Левски беше по-близо до гол в 18-ата минута. След продължителна атака Алдаир центрира на главата на Мустафа Сангаре и той стреля, но Маринов изби топката в страничната греда. Тя се върна при "сините" и Мазир Сула центрира отново, а този път Майкон бе неточен с глава.

ЦСКА 1948 остана с човек по-малко в 35-ата минута, когато Адама Траоре извърши грубо нарушение срещу Армстронг Око-Флекс и бе изгонен с втори жълт картон. След изпълнението на статичното положение топката попадна в Майкон пред наказателното поле, а ударът на бразилеца бе спасен от Маринов. Още в следващата атака Мустафа Сангаре напредна отдясно и подаде на Евертон Бала на чиста позиция, но той загуби баланс и изпрати топката високо над напречната греда.

Старши треньорът Александър Александров реагира и смени централния си нападател Мамаду Диало за защитника Андре Хофман, което показва ясно неговата идея - запазване на резултата. Той обаче остана такъв само десет минути, тъй като в 45-ата Левски изравни. Евертон Бала получи топката в наказателното поле и стреля към далечна греда, където Мазир Сула я засече за равенство 1:1, при което завърши полувремето.

Натискът на "сините" продължи и през второто полувреме, а вторият гол не закъсня. В 58-та минута Гашпер Търдин подаде наляво за Майкон и левият бек на гостите пусна остър пас по трева към наказателното поле, а Армстронг Око-Флекс се разписа за 2:1. Ирландският нападател бе точен в дебюта си срещу Ботев (Враца), а миналата седмица даде асистенция за още една победа срещу Ботев (Пловдив).

Левски довърши съперника в 90-ата минута, когато резервата Хуан Переа се разписа след контраатака за втория си гол след трансфера от Локомотив (Пловдив).

ЦСКА 1948 загуби с 1:2, с което остана на четвърто място в класирането на efbet Лига. "Червените" са равни по точки с ЦСКА и изостават с три от Лудогорец.