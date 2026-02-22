Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Левски гледа към титлата: взе трите точки срещу ЦСКА 1948

Левски гледа към титлата: взе трите точки срещу ЦСКА 1948

22 Февруари, 2026 18:51 1 409 16

  • цска 1948-
  • левски-
  • първа лига

"Сините" увеличиха преднината си на върха в класирането. 26-кратните шампиони са с 53 точки и десет повече от Лудогорец.

Левски гледа към титлата: взе трите точки срещу ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски направи пълен обрат срещу десетима от ЦСКА 1948 като гост и спечели с 3:1 като гост в мач от 22-ия кръг на българското първенство по футбол, с което "сините" увеличиха преднината си на върха в класирането. 26-кратните шампиони са с 53 точки и десет повече от Лудогорец, който ще гостува на Ботев (Пловдив) в понеделник, предаде БТА.

ЦСКА 1948 нанесе първия удар в мача и го направи още в шестата минута. Хосе Мартинес овладя майсторски силно подаване пред наказателното поле и стреля от воле, оставяйки без шанс за реакция вратаря Светослав Вуцов. Левски отговори десетина минути по-късно със силен шут от дъгата на Акрам Бурас, който обаче бе отразен от Петър Маринов.

Левски беше по-близо до гол в 18-ата минута. След продължителна атака Алдаир центрира на главата на Мустафа Сангаре и той стреля, но Маринов изби топката в страничната греда. Тя се върна при "сините" и Мазир Сула центрира отново, а този път Майкон бе неточен с глава.

ЦСКА 1948 остана с човек по-малко в 35-ата минута, когато Адама Траоре извърши грубо нарушение срещу Армстронг Око-Флекс и бе изгонен с втори жълт картон. След изпълнението на статичното положение топката попадна в Майкон пред наказателното поле, а ударът на бразилеца бе спасен от Маринов. Още в следващата атака Мустафа Сангаре напредна отдясно и подаде на Евертон Бала на чиста позиция, но той загуби баланс и изпрати топката високо над напречната греда.

Старши треньорът Александър Александров реагира и смени централния си нападател Мамаду Диало за защитника Андре Хофман, което показва ясно неговата идея - запазване на резултата. Той обаче остана такъв само десет минути, тъй като в 45-ата Левски изравни. Евертон Бала получи топката в наказателното поле и стреля към далечна греда, където Мазир Сула я засече за равенство 1:1, при което завърши полувремето.

Натискът на "сините" продължи и през второто полувреме, а вторият гол не закъсня. В 58-та минута Гашпер Търдин подаде наляво за Майкон и левият бек на гостите пусна остър пас по трева към наказателното поле, а Армстронг Око-Флекс се разписа за 2:1. Ирландският нападател бе точен в дебюта си срещу Ботев (Враца), а миналата седмица даде асистенция за още една победа срещу Ботев (Пловдив).

Левски довърши съперника в 90-ата минута, когато резервата Хуан Переа се разписа след контраатака за втория си гол след трансфера от Локомотив (Пловдив).

ЦСКА 1948 загуби с 1:2, с което остана на четвърто място в класирането на efbet Лига. "Червените" са равни по точки с ЦСКА и изостават с три от Лудогорец.


  • 1 Някой

    18 21 Отговор
    Съдиите спечелиха срещу ЦСКА 1948. Вторият гол за гостите бе абсолютна засада. Окофлекс си стоеше в засада няколко секунди и само се доближиха да са близо, но и преди паса и по време на пас и след него все бе последен. Първият гол на гостите не си личи добре дали не си свали топката с ръка. За критика е, че няма камери и от другата страна на терена нито една. Червеният картон бе правилен.

    Коментиран от #3

    18:52 22.02.2026

  • 2 Някой

    15 16 Отговор
    Ако гледате вторият гол на Левски, няма нито един момент в който Окофлекс да не е в засада.

    Коментиран от #4

    19:04 22.02.2026

  • 3 Ха ха

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Какви съдии бе Припс,я виж статистиката от мача тя казва всичко.Владеене на топката 70/30 за Левски,удари към вратата 13/4 за Левски,точни удари 8/2 за Левски,корнери 6/1 за Левски и ти ми говориш за съдии,а гола на Ради него защо подминаваш там няма никаква засада

    Коментиран от #7, #15

    19:42 22.02.2026

  • 4 Левскар

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    А за гола на Кирилов нещо да кажеш,никаква засада.Но там мълчиш.

    19:43 22.02.2026

  • 5 САМО ЛЕВСКИ

    13 15 Отговор
    ЛЕВСКИ ШАМПИОН ЗА ОСТАНАЛИТЕ К.Р ОТ СЛОН

    19:47 22.02.2026

  • 6 левскар

    10 13 Отговор
    Левски няма никакъв шанс за титлата. ЦСКА-микрево и Лудогорец са по силни от него.

    Коментиран от #13

    19:50 22.02.2026

  • 7 Някой

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Това и за следващите. Двата гола на Кирилов като нищо са си от засада - така си изглеждаше и при двата. Не случайно там не се туткаха на ВАР. Само коментатора са изказваше все едно е спорно. Дори нещо да е спорно, безспорното е че гола на Окофлекс е от засада! Каквито и да сте привърженици, на видео ще го видите - в всеки един момент от ситуацията е в засада - поне 6 секунди стои в засада до удара към врата. И какви линийки начертаха, където изобщо не са от играч на ЦСКА 1948 - такъв не достига начертаната линия при ВАР.

    20:06 22.02.2026

  • 8 Някой

    9 8 Отговор
    И не забравяте, че вторият гол за Левски обръща срещата. Освен червеният картон. Тоест там е важно за кого ще се даде. А третият и другото са следствия на това как се играе с човек по-малко при негативен резултат. Нищо от следващото можеше да го няма без признатият гол от очевидна засада.

    20:08 22.02.2026

  • 9 Му-хахахх

    6 11 Отговор
    Като не можаха по правилния начин, калъфките прибегнаха до мурафетите...! Естествено - червен картон! А "правилните" журнали даже оцявиха, че уескито били.по-добрия отбор през първото полувреме, губейки с 0:1.... Журналайки, сър...!

    20:10 22.02.2026

  • 10 1914

    12 10 Отговор
    С линии или без със стадиони или козирки или без.... отбора на Народа е един.!
    ИсамоЛевски

    Коментиран от #14

    20:18 22.02.2026

  • 11 ЯнБибиян

    10 1 Отговор
    цекаааа, къде се покри бе мишок ???

    20:28 22.02.2026

  • 12 Някой не е догледал мача

    7 4 Отговор
    явно е чорбар но писал

    20:56 22.02.2026

  • 13 Левски

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "левскар":

    Ти си Припозната Мас....тия .

    21:01 22.02.2026

  • 14 Днес са ,, прошки"

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "1914":

    Простено ти е! Но за лечението - си помисли!

    21:26 22.02.2026

  • 15 Новичок

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Статистика вика "говедото" хората играят с човек по- малко и срещу съдиите което като статистика е 10 - 13.Пфу... Нищо Хамрун ви чака за да ви трича.

    22:16 22.02.2026

  • 16 Селяни,

    1 0 Отговор
    аз по чужди отбори не се заглеждам. Обикновено онанисти съм забелязъл че доста се интересуват от чуждо. Защо бе господа гледайте си "популярните" отбори и си онанирайте у вас тук можем и без вас

    22:19 22.02.2026

