Гримсби се подигра с Манчестър Юнайтед след сензационната победа за Купата на Лигата

Вълнуваща изненада разтърси английския футбол, след като Гримсби Таун, скромен тим от четвърта дивизия, елиминира гранда Манчестър Юнайтед след драматични дузпи в Купата на Лигата. Триумфът на "моряците" не само разпали страстите сред феновете, но и даде повод за остроумни закачки от страна на ръководството на Гримсби. Джейсън Стокууд, собственикът на Гримсби, не пропусна да се пошегува с именития съперник.

В интервю за медиите той разкри любопитни подробности от задкулисието на историческия сблъсък. „Представете си, изпратиха ни човек, който да ни покаже съблекалнята за треньора. Помислих си: ‘Каква съблекалня за треньора?’. Беше доста забавно, явно не подозираха какво ги очаква“, сподели с усмивка Стокууд.

Още при пристигането на двата отбора на стадиона, атмосферата подсказвала, че нещо необичайно витае във въздуха.

„Стоях до автобуса, когато играчите слязоха. Футболистите на Юнайтед изглеждаха разсеяни, сякаш не са готови за битка“, разказа още собственикът на Гримсби.

Въпреки че не скри уважението си към класата на Манчестър Юнайтед, Стокууд подчерта, че именно мотивацията е била решаващият фактор за успеха на неговия отбор.

„Те разполагат с изключителни таланти, самият аз съм им фен. Но колективната им игра не беше на ниво. Когато ги видях на терена, веднага разбрах, че не им се играе тук. Това ми хареса!“, завърши с намигване той.

Триумфът на Гримсби срещу един от най-големите клубове в Англия ще остане в историята като пример за това, че във футбола всичко е възможно, когато има страст, вяра и малко чувство за хумор.

--- **Ключови думи:** Гримсби, Манчестър Юнайтед, Купа на Лигата, сензация, Джейсън Стокууд, футбол, изненада, дузпи, четвърта дивизия, мотивация