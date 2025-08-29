Новини
Ландо Норис доминира и във втората свободна тренировка преди Гран При на Нидерландия

29 Август, 2025 22:31 473 0

Състезанието е в неделя

Ландо Норис доминира и във втората свободна тренировка преди Гран При на Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ландо Норис от екипа на Макларън продължи да впечатлява феновете на Формула 1, като записа най-бързата обиколка и във втората свободна тренировка на пистата „Зандвоорт“ преди Гран При на Нидерландия.

След четириседмичната лятна пауза, британецът демонстрира отлична форма и даде време от 1:09.890 минути, с което затвърди лидерската си позиция от първата сесия по-рано през деня.

Въпреки очакванията за дъжд, времето остана сухо, но тренировката не премина без инциденти. Два пъти бе размахван червен флаг, като най-сериозният инцидент бе катастрофата на Ланс Строл, който се удари в предпазните бариери. За щастие, пилотът на Астън Мартин се размина без сериозни наранявания, макар болидът му да понесе значителни щети.

Фернандо Алонсо (Астън Мартин) се нареди втори, изоставайки само с 0.087 секунди от Норис, а третото място зае съотборникът на Норис – Оскар Пиастри, който остана на 0.089 секунди зад лидера.

Световният шампион Макс Ферстапен (Ред Бул) не успя да се доближи до челото и завърши пети, като изостана с 0.588 секунди от най-доброто време.

Междувременно, пилотите на Ферари – Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, се класираха съответно шести и осми, оставайки на по-малко от секунда зад темпото на Норис.

Съботният ден обещава още повече емоции с последната свободна тренировка и квалификацията, които ще определят стартовата решетка за неделното състезание – 15-и кръг от общо 24 в календара на Формула 1 за този сезон.


