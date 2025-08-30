Новини
Официално! Ратифицираха няколко световни рекорда

30 Август, 2025 14:01 435 0

Резултатите на Дуплантис, Нгетич, Уанионий и Майърс са признати

Снимка: Факти.бг/Архив
Световната федерация по лека атлетика официално ратифицира световните рекорди, поставени от Арманд Дуплантис, Агнес Нгетич и Емануел Уанионий, както и два световни рекорда в зала за юноши под 20 години, дело на Камерън Майърс, предава sportal.bg.

Рекордът на Дуплантис от 6.28 метра в овчарския скок бе постигнат на Диамантената лига в Стокхолм на 15 юни. Това беше 12-тият световен рекорд в овчарския скок за двукратния олимпийски и световен шампион от Швеция и първият, постигнат на родна земя.

Той преодоля 6.28 м от първия си опит, добавяйки един сантиметър към предишния световен рекорд от 6.27 м, който постави в зала в Клермон-Феран на 28 февруари.

Кенийката Нгетич постави своя рекорд на 10 км в състезание само за жени по време на събитието adizero Road to Records в Херцогенаурах, Германия, на 26 април.
С време 29:27 Нгетич стана първата атлетка, слязла под 30 минути в бягане на 10 км само за жени. 24-годишната състезателка, която вече държеше световния рекорд на 10 км в смесено състезание (28:46), премина половината дистанция за 14:37 и спечели с повече от минута преднина, подобрявайки рекорда на покойната Агнес Джебет Тироп. Предишното върхово постижение от 30:01 минути беше поставено от Тироп - сънародничка на Нгетич, в Херцогенаурах на 12 септември 2021 г.
Кениецът Уанионий също постави своя световен рекорд в шосейната миля в Херцогенаурах, но година по-рано. Настоящият олимпийски шампион на 800 м пробяга дистанцията за 3:54.6 на събитието adizero Road to Records на 27 април 2024 г.

Решавайки да дебютира в бягането на миля, вместо да се състезава в коронната си дисциплина, Уанионий подобри предишния световен рекорд от 3:56.13, поставен от американеца Хобс Кеслър на Световния шампионат по шосейно бягане в Рига на 1 октомври 2023 г.

Двата световни рекорда в зала за юноши под 20 години бяха постигнати от австралиеца Майърс на Millrose Games в Ню Йорк, САЩ, на 8 февруари.
Завършвайки трети в състезанието Wanamaker Mile, спечелено от американеца Яред Нугусе със световен рекорд в зала от 3:46.63, тогава 18-годишният Майърс постави световен рекорд на миля в зала за юноши под 20 години с време 3:47.48, като премина през 1500 м със световен рекорд в зала за юноши под 20 години от 3:32.67. Предишният рекорд на 1500 м беше поставен от етиопеца Биниам Мехари в Торун на 6 февруари 2024 г., а преди това рекордът на миля се държеше от самия Майърс, който пробяга дистанцията за 3:53.12 в Ню Йорк на 25 януари.


Швейцария
