Записи от охранителни камери в болница оправдаха световен шампион след допинг скандал

Записи от охранителни камери в болница помогнаха за изчистването на името на китайския състезател в скока на дължина Уан Дзянан, който беше обвинен в употреба на допинг.

29-годишният атлет стана първият азиатец, спечелил световна титла в дисциплината, след като постигна 8.36 метра на първенството в Орегон през 2022 г.

През ноември 2024 г. той дава положителна проба за допинг извън състезателен период. В теста му са открити следи от тербуталин – медикамент, използван предимно за лечение на дихателни проблеми при пациенти с астма.

Китайската антидопингова агенция (Chinada) обяви, че наличието на веществото се дължи на пасивно вдишване, докато Уан е придружавал свой роднина в болница за лечение с небулизатор.

Вследствие на това Chinada реши, че спортистът не носи вина и няма да бъде наказван със спиране на състезателните права.

Решението беше преразгледано от Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU), което използва записи от болничните камери и медицински досиета, за да проучи движението на Уан преди допинг теста.

Разследването на AIU включва и мнението на независим научен експерт, който стига до заключението, че "пасивното прехвърляне на веществото към спортиста не може да бъде изключено“.

Дзянан има и бронзов медал от световното през 2015 година. Най-добрият му резултат е 8.47 метра, а в кариерата си е двукратен шампион от Азиатските игри, световен шампион за юноши, както и златен медалист от Световните военни игри.