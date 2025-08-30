Новини
Спорт »
Световен футбол »
Николас Джаксън вече е играч на Байерн

Николас Джаксън вече е играч на Байерн

30 Август, 2025 14:27 279 0

  • джаксън-
  • челси-
  • байерн мюнхен-
  • договор-
  • трансфер-
  • под наем

Сделката е за под наем до края на сезона

Николас Джаксън вече е играч на Байерн - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Нападателят на Челси Николас Джаксън вече е част от състава на Байерн (Мюнхен), след като двата тима се разбраха да бъде със статут на „преотстъпен до края на сезона“. Разбира се, има и опция за постоянен трансфер, съобщи “Скай Спорт Германия”. Очаква се футболистът да кацне в баварската столица още днес, допълва sportal.bg.

Само за наема Челси ще получи гарантирани 15 млн. евро, а допълнителни 7,5 млн. могат да бъдат добавени при изпълнението на определени условия. Ако пък
Байерн реши да го откупи, ще трябва да плати сума от порядъка на 80-83,5 млн. евро според различните източници. Това лято трансферът на Джаксън в Байерн вече пропадна, а за виновник беше посочен един от агентите. Сега обаче всичко изглежда сигурно.

За последно нападателят игра за Челси на Световното клубно първенство, след което мениджърът Енцо Мареска се отказа от него.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ