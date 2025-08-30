Нападателят на Челси Николас Джаксън вече е част от състава на Байерн (Мюнхен), след като двата тима се разбраха да бъде със статут на „преотстъпен до края на сезона“. Разбира се, има и опция за постоянен трансфер, съобщи “Скай Спорт Германия”. Очаква се футболистът да кацне в баварската столица още днес, допълва sportal.bg.
Само за наема Челси ще получи гарантирани 15 млн. евро, а допълнителни 7,5 млн. могат да бъдат добавени при изпълнението на определени условия. Ако пък
Байерн реши да го откупи, ще трябва да плати сума от порядъка на 80-83,5 млн. евро според различните източници. Това лято трансферът на Джаксън в Байерн вече пропадна, а за виновник беше посочен един от агентите. Сега обаче всичко изглежда сигурно.
За последно нападателят игра за Челси на Световното клубно първенство, след което мениджърът Енцо Мареска се отказа от него.
Николас Джаксън вече е играч на Байерн
30 Август, 2025 14:27 279 0
Сделката е за под наем до края на сезона
