Волтемаде в Нюкасъл – рекордният за клуба трансфер

Нюкасъл Юнайтед сключи рекордна клубна сделка за нападателя на Щутгарт Ник Волтемаде, съобщи клубът от Висшата лига в изявление, предава БТА. Клубът не разкри подробности, но според медийни съобщения Волтемаде е подписал договор до юни 2031 година, а Нюкасъл е платил трансферна сума между 69 и 78 милиона британски лири.



Сумата подобрява досегашния рекорд на Нюкасъл от 63-те милиона британски лири, които клубът плати за нападателя Александър Исак преди три години.



"Това е голяма стъпка в живота ми да напусна Германия, но всички ме приеха толкова добре и вече се чувствам като част от семейството. Имам наистина добро чувство от разговора със старши треньора, че това е правилното място за мен, където да намеря най-доброто си ниво“, каза Волтемаде.

23-годишният германски национал започна кариерата си във Вердер Бремен, след което премина в Щутгарт миналото лято и бързо да се утвърди като един от най-добрите нападатели в Бундеслигата.



С Волтемаде Щутгарт спечели Купата на Германия миналия сезон. Пристигането на Волтемаде в Нюкасъл потенциално отваря вратата за напускането на Исак. Исак отказа да играе за Нюкасъл в опит да премине в Ливърпул, тъй като шампионите от Висшата лига вече имаха отхвърлена една оферта от 110 милиона британски лири за шведския нападател.

