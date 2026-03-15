Медведев детронира световния № 1 и ще спори със Синер във финала на Индиън Уелс

Медведев детронира световния № 1 и ще спори със Синер във финала на Индиън Уелс

15 Март, 2026 09:29 928 3

Руснакът надделя над Карлос Алкарас с 6-3, 7-6(3) в полуфинален сблъсък от сериите Мастърс 1000

Медведев детронира световния № 1 и ще спори със Синер във финала на Индиън Уелс - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Даниил Медведев поднесе голямата изненада на турнира в Индиън Уелс, след като сложи край на непобедимата серия на Карлос Алкарас от началото на 2026 година. Руснакът надделя над световния номер 1 с 6-3, 7-6(3) в полуфинален сблъсък от сериите Мастърс 1000, прекъсвайки поредицата му от 16 последователни победи.

Медведев демонстрира агресивна игра, напомняща за най-добрите му дни на върха на ранглистата. Във втория сет той успя да навакса изоставане с пробив и отрази два сетбола при 4-5, показвайки изключително хладнокръвие. "Когато играеш срещу някой като Карлос, се срещате много пъти и губиш много пъти. Той е невероятен играч със страхотни удари, защита, атака и ретур. Трябва да си в най-добрата си форма", сподели победителят след мача.

Статистиката показа пълната доминация на 30-годишния тенисист в ключовите моменти – той спаси четири от петте точки за пробив, пред които бе изправен, и реализира и двата си шанса за пробив. Медведев спечели и впечатляващите 74% от точките на свой втори сервис, затваряйки мача за час и 37 минути. По този начин той взе реванш за загубените финали в калифорнийската пустиня през 2023 и 2024 година.

С този успех бившият лидер в класацията на ATP си осигури място в първия си Мастърс финал от две години насам. Там той ще се изправи срещу Яник Синер в неделя, като италианецът води в преките им двубои с 8-7. "Борех се във втория сет колкото можех. Играя отличен тенис и съм супер щастлив да победя някой толкова силен като него", допълни руснакът.

До момента Медведев е лидер по победи през сезона с 18 успеха и ще преследва трети трофей за годината след триумфите в Бризбейн и Дубай. Любопитното е, че и той, и Синер не са загубили нито един сет в Индиън Уелс досега, като серията на Медведев вече набъбна на 18 поредни спечелени сета.

Финалът обещава да бъде истинско зрелище, като Медведев е уверен в шансовете си: "Ако успея да запазя нивото от целия турнир и дори да го вдигна, ще имам своите възможности."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    
    Защо рашистите се допускат до състезания?!

    Коментиран от #3

    09:53 15.03.2026

  • 2 Тити на Кака

    
    Наистина отлично представяне на Медведев след серията от гафове, които методично реализираше през миналия сезон! Останах и с усещането, че Алкарас май не беше в пълна кондиция снощи - броят на топките в мрежата бе много над неговия уникален стандарт...
    А драскачът нека се опита да разбере, че няма "непобедими" серии. Обичайно говорим за победни серии.

    10:00 15.03.2026

  • 3 За да ви

    

    До коментар #1 от "Просто човек":

    Разгонват скапаните фамилии

    10:23 15.03.2026

