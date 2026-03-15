Спалети: Играхме с манталитета на силен отбор

15 Март, 2026 08:59 331 0

Спалети остана доволен от победата над Удинезе с 1:0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Треньорът на Ювентус Лучано Спалети остана доволен от победата над Удинезе с 1:0. Макар успехът да бе минимален, наставникът похвали играчите си за старанието и заяви, че те са показали манталитет на силен отбор.

„Отборът се справи наистина добре, поддържайки високо ниво на решителност, за да затвори мача възможно най-скоро. Вкарахме и втори гол, но и така е добре, защото се изправихме срещу много силен противник“, заяви Спалети.

Кенан Йълдъз първоначално започна като „фалшива деветка“, но както обикновено, изглеждаше много по-комфортно, когато беше преместен на левия фланг, а Бога зае по-централна позиция.

„Никога не бях поставял Бога там, винаги съм го използвал отляво, но той ме изненада с начина, по който се движеше като нападател днес. За Йълдъз съм казвал и преди, че не му е съвсем приятно да бъде централен нападател, защото все още не владее изкуството да се справя със защитник, който постоянно е зад гърба му. Мисля, че стартирането от тази позиция му създава проблеми“, допълни босът.

Една от силните страни на Юве в този мач бяха извеждащите подавания зад защитата.

„Момчетата се справиха добре с тези извеждащи подавания, защото ако позволиш на Удинезе да се защитава в собствената си половина, няма как да пробиеш този блокаж. Така че, вместо да им позволяваме да се чувстват комфортно в тези физически единоборства, предпочетохме да ги поставим под напрежение, като ги принудихме да тичат назад“, каза още специалистът.

Това беше и втора поредна „суха мрежа“ за „бианконерите“, които показват подобрение в играта си в защита. Ключът към това се оказва владеенето на топката.

„Когато владеем повече топката, тогава се защитаваме по-добре. Владението не е просто повърхностно упражнение, то се използва за създаване на шансове, а това не означава поемане на излишни рискове. Консолидираш доминацията в играта и след това избираш моментите, в които да поемеш тези рискове. Днес бяхме перфектни в това отношение, като не позволихме на Удинезе много контраатаки, които да се налага да преследваме. Това отразява манталитета, тъй като тази вечер играхме с манталитета на силен отбор“, завърши Спалети.


