Бихме Япония на световното по волейбол за младежи

Младежите ни до 21 години победиха Япония с 3:1 гейма в мач за разпределение на местата от 9-о до 12-о на Световното първенство в Цзянмън (Китай), предава БТА.
Воденият от селекционера Венцислав Симеонов отбор се наложи над японците в отделните геймове с 25:20, 12:25, 25:17, 25:22 и си осигури двубой за 9/10-о място утре. Съперник на България ще бъде победителят от двубоя между Украйна и Република Корея. С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група.
Жасмин Величков бе над всички за победата с 24 точки. Капитанът Александър Къндев добави 11 точки.
