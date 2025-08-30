Новини
Бихме Япония на световното по волейбол за младежи

30 Август, 2025 17:13 459 1

  • младежи-
  • волейбол-
  • япония-
  • победа-
  • световно първенство

Ще играеме за 9/10-о място срещу победителя от Украйна и Република Корея

Бихме Япония на световното по волейбол за младежи - 1
Снимка: БФ Волейбол
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Младежите ни до 21 години победиха Япония с 3:1 гейма в мач за разпределение на местата от 9-о до 12-о на Световното първенство в Цзянмън (Китай), предава БТА.

Воденият от селекционера Венцислав Симеонов отбор се наложи над японците в отделните геймове с 25:20, 12:25, 25:17, 25:22 и си осигури двубой за 9/10-о място утре. Съперник на България ще бъде победителят от двубоя между Украйна и Република Корея. С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група.

Жасмин Величков бе над всички за победата с 24 точки. Капитанът Александър Къндев добави 11 точки.


Китай
  • 1 Джапанка

    0 0 Отговор
    Японците са корави, но за волейбол са нисички.

    17:26 30.08.2025

