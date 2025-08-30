Новини
Спорт »
Други спортове »
Борецът Магомед Рамазанов претърпя операция

Борецът Магомед Рамазанов претърпя операция

30 Август, 2025 20:45 344 1

  • магомед рамазанов-
  • борба-
  • класически стил-
  • операция

Пропуска световното в Загреб

Борецът Магомед Рамазанов претърпя операция - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Класикът Магомед Рамазанов претърпя успешно операция в Испания и очаквано няма да се бори на Световното първенство в Загреб. Турнирът започва на 13 септември, предава БТА. Пълният състав на България за световните финали в Хърватия ще бъде обявен следващата седмица.

"Здравейте на всички! Благодарение на Всевишния мина успешно и благополучно операцията! Сега ми предстои да се възстановя и да мина рехабилитацията в Германия!", сподели Рамазанов в Инстаграм.

"Искам да изразя благодарност за подкрепата на моя клуб ЦСКА-София! Също така искам да благодаря на президента на клуба Гриша Ганчев и целия колектив на ЦСКА за подкрепата! Ще дам всичко от себе си следващата година отново да зарадвам България със златен медал от голям форум!!! Благодаря!", добавя той.

През пролетта Магомед Рамазанов спечели европейска титла в Братислава, а през 2024 той стана олимпийски шампион в Париж.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мршата станка

    0 0 Отговор
    трябва да се върне на село

    20:58 30.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ