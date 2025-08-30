Дузпа спаси Манчестър Юнайтед срещу Бърнли

Бруно Фернандеш вкара от дузпа в седмата минута на добавеното време и така Манчестър Юнайтед надви Бърнли с 3:2 за първа победа за сезона във Висшата лига, предава БТА. Досега "червените дяволи" имаха равенство с Фулъм и загуба от Манчестър Сити, а през седмицата отборът отпадна от Карабао Къп от аутсайдера Гримзби.



Юнайтед поведе в 27-ата минута, когато Каземиро засече центриране на Фернандеш и изпрати топката в напречната греда. Тя обаче се върна на терена и уцели Джош Кълън, който си отбеляза автогол.



Резултатът остана 1:0 в полза на Юнайтед на полувремето, но драмата тепърва предстоеше. Домакините направиха отново много пропуски и бяха наказани в 56-ата минута от Лайл Фостър, но Брайън Мбемо даде отново преднина на "червените дяволи" само две минути по-късно.



Джейдън Антъни изравни отново резултата в 67-ата минута, а Фернандеш се превърна в герой за отбора си в седмата на добавеното време. Авторът на второто попадение за Бърнли събори в наказателното поле Амад Диало и Юнайтед получи дузпа, която Фернандеш реализира за крайното 3:2. Така той се реваншира частично за пропуска срещу Фулъм преди седмица.



Тотнъм пък допусна първа загуба за сезона, след като отстъпи на Борнемут с 0:1 като домакин. Гостите бяха по-добрият отбор в голяма част от мача и стигнаха до успеха с попадение на Еванилсон в петата минута.



Евертън записа втората си победа в три мача, след като днес се наложи над Уулвърхемптън с 3:2 като гост. Бето, Илман Ндиайе и новото попълнение Киърнън Дюсбъри-Хол бяха точни за "карамелите".



В друг мач от кръга Съндърланд се наложи с 2:1 над Брентфорд и се изкачи на шесто място с шест точки. Гостите са 12-и с три.

