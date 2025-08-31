Новини
ПСЖ с разгром срещу Тулуза в мач с 9 гола

ПСЖ с разгром срещу Тулуза в мач с 9 гола

31 Август, 2025

Парижани нямат пропуск в първенството

ПСЖ с разгром срещу Тулуза в мач с 9 гола - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

ПСЖ разгроми с 6:3 като гост Тулуза в третия кръг от Лига 1. Мачът бе на стадион "Де Тулуза”. Жоао Невеш откри в седмата минута след пас на Усман Дембеле. Само 120 секунди по-късно Брадли Баркола удвои, благодарение на асистенция от Фабиан Руис (на снимката).

Невеш пак бе точен, но в 15-ата минута. Дембеле се разписа от наказателен удар в 30-ата. Чарли Кресуел намали изоставането на отбора си в 37-ата минута.

Дембеле отново вкара от бялата точка в 50-ата минута преди Невеш да оформи хеттрика си 78-ата минута. Ян Гбо направи резултата по-приличен в 89-ата минута чрез подаване на Арон Дьонум. Алексис Воса също опъна мрежата на шампионите в продължението за крайното 3:6.


Франция
